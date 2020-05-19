27-летний краснодарец подозревается в совращении своей 14-летней сестры

О том, что произошло в небольшом хуторе под Краснодаром, сейчас обсуждают все его жители. 27-летнего Николая Аронова (здесь и далее имена изменены - Авт.) подозревают в интимной связи с 14-летней школьницей, которая ко всему прочему приходится ему еще и родственницей. Встречи между молодым человеком и его двоюродной сестрой Машенькой происходили регулярно. Вот только стало о них известно только сейчас.

Шумиху подняла мама девочки, 34-летняя Алла Богданова. Именно ей дочь призналась, когда у женщины появились подозрения.

- Я знать не знала, что происходит за моей спиной. А тут стала расспрашивать ее, слово за слово - дочь уже смолчать не смогла, - рассказывала правоохранителям поздним вечером Алла.

Со слов девочки, изначально они поддерживали дружеские отношения, а позже перешли в более «близкие», секс был по обоюдному согласию, без какого-либо принуждения и насилия. Причем свидания, по некоторым данным, проходили прямо в родительском доме, когда Николай приезжал в гости. Мужчина и школьница так умудрялись уединиться, что долгое время оставались нераскрытыми.

Со слов девочки, изначально они поддерживали дружеские отношения, а позже перешли в более «близкие».

- Дочь сказала, что все началось у них в ноябре 2018 года. То есть ей тогда еще и 14 лет не было! - недоумевала женщина.

После того, как выяснилось, что девочка могла стать жертвой нездорового желания родственника, начались разбирательства. Кроме обстоятельств возможного преступления, правоохранители также устанавливают, в каких условиях воспитывалась девочка.

- Маша вроде хорошая, не оторва, знаете. Учится нормально, педагоги не жалуются, вроде всегда на виду у родителей была, - рассказывают «КП» - Кубань» знакомые семьи. - Может, мамина опека начала ее тяготить, вот она и пыталась показать себя взрослой.

Сейчас сотрудникам правоохранительных органов необходимо проверить каждое сказанное матерью слово. Самого Николая объявили в розыск - хотя долго его искать не пришлось. Застали мужчину у себя дома в соседнем хуторе - прихода сотрудников в форме он явно не ждал. В ближайшее время подозреваемого ждут допросы.

Если выяснится, что связь со школьницей действительно была, то «кавалеру» может грозить до 10 лет лишения свободы.

- Следователем следственного отдела по Прикубанскому округу Краснодара СУ СК России по Краснодарскому краю по сообщению о совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.134 УК РФ «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим четырнадцатилетнего возраста», - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в краевом следственном управлении. – На данный момент предварительное следствие не завершено, по уголовному делу проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, экспертные исследования.

Если выяснится, что связь со школьницей действительно была, то «кавалеру» может грозить от трех до 10 лет лишения свободы.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», сам Николай раньше уже оказывался на скамье подсудимых - в 2018 году его признали виновным в мошенничестве. По некоторым данным, он пообещал за 30 тысяч рублей быстро оформить гражданство своему знакомому. Правда, сделать этого не смог, а деньги не вернул.

- Суд учел чистосердечное раскаяние подсудимого, а также тот факт, что на иждивении у него находятся двое малолетних детей. В итоге ему назначили 1,5 года исправительных работ с удержанием из зарплаты 10% в пользу государства, - написано в решении суда.