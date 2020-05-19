2020-05-18T21:25:34+03:00
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27-летний краснодарец подозревается в совращении своей 14-летней сестры

По словам матери девочки, происходило это в течение полутора лет, но призналась школьница лишь сейчас [эксклюзив «КП», фото]
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Сейчас проводятся экспертизы.Сейчас проводятся экспертизы.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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О том, что произошло в небольшом хуторе под Краснодаром, сейчас обсуждают все его жители. 27-летнего Николая Аронова (здесь и далее имена изменены - Авт.) подозревают в интимной связи с 14-летней школьницей, которая ко всему прочему приходится ему еще и родственницей. Встречи между молодым человеком и его двоюродной сестрой Машенькой происходили регулярно. Вот только стало о них известно только сейчас.

Шумиху подняла мама девочки, 34-летняя Алла Богданова. Именно ей дочь призналась, когда у женщины появились подозрения.

- Я знать не знала, что происходит за моей спиной. А тут стала расспрашивать ее, слово за слово - дочь уже смолчать не смогла, - рассказывала правоохранителям поздним вечером Алла.

Со слов девочки, изначально они поддерживали дружеские отношения, а позже перешли в более «близкие», секс был по обоюдному согласию, без какого-либо принуждения и насилия. Причем свидания, по некоторым данным, проходили прямо в родительском доме, когда Николай приезжал в гости. Мужчина и школьница так умудрялись уединиться, что долгое время оставались нераскрытыми.

Со слов девочки, изначально они поддерживали дружеские отношения, а позже перешли в более «близкие».

Со слов девочки, изначально они поддерживали дружеские отношения, а позже перешли в более «близкие».

- Дочь сказала, что все началось у них в ноябре 2018 года. То есть ей тогда еще и 14 лет не было! - недоумевала женщина.

После того, как выяснилось, что девочка могла стать жертвой нездорового желания родственника, начались разбирательства. Кроме обстоятельств возможного преступления, правоохранители также устанавливают, в каких условиях воспитывалась девочка.

- Маша вроде хорошая, не оторва, знаете. Учится нормально, педагоги не жалуются, вроде всегда на виду у родителей была, - рассказывают «КП» - Кубань» знакомые семьи. - Может, мамина опека начала ее тяготить, вот она и пыталась показать себя взрослой.

Сейчас сотрудникам правоохранительных органов необходимо проверить каждое сказанное матерью слово. Самого Николая объявили в розыск - хотя долго его искать не пришлось. Застали мужчину у себя дома в соседнем хуторе - прихода сотрудников в форме он явно не ждал. В ближайшее время подозреваемого ждут допросы.

Если выяснится, что связь со школьницей действительно была, то «кавалеру» может грозить до 10 лет лишения свободы.

Если выяснится, что связь со школьницей действительно была, то «кавалеру» может грозить до 10 лет лишения свободы.

- Следователем следственного отдела по Прикубанскому округу Краснодара СУ СК России по Краснодарскому краю по сообщению о совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.134 УК РФ «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим четырнадцатилетнего возраста», - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в краевом следственном управлении. – На данный момент предварительное следствие не завершено, по уголовному делу проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, экспертные исследования.

Если выяснится, что связь со школьницей действительно была, то «кавалеру» может грозить от трех до 10 лет лишения свободы.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», сам Николай раньше уже оказывался на скамье подсудимых - в 2018 году его признали виновным в мошенничестве. По некоторым данным, он пообещал за 30 тысяч рублей быстро оформить гражданство своему знакомому. Правда, сделать этого не смог, а деньги не вернул.

- Суд учел чистосердечное раскаяние подсудимого, а также тот факт, что на иждивении у него находятся двое малолетних детей. В итоге ему назначили 1,5 года исправительных работ с удержанием из зарплаты 10% в пользу государства, - написано в решении суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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