«Плачу на ферме»: Жители Кубани сняли клип о тяжести сельской самоизоляции

В разгар карантина сценарист и шоумен Александр Гудков запустил в соцсетях флешмоб «Плачу на техно». Его артист назвал в честь одноименной песни группы «Хлеб», недавно перепетой «Cream Soda». Гудков станцевал на балконе и призвал россиян не скучать на самоизоляции.

Челлендж получил невероятную популярность. В Instagram за месяц больше 10 тысяч человек опубликовали видео с танцами под хештегом #плачунатехно. Кто-то устроил тусовку на балконе, кто-то в квартире.

dem4enkoevgen Деревня на техно, челендж 2020. Creamsoda - плачу на техно. Участники проекта: @mxo_muxdusyan @shvetsvino @evgeniy.sesh.movie @tihonidze.ph @katusha_singer0512 @uly.meshka @mashulenciya @valeriya_gogulya @valentin_hormanskiy @dem4enkoevgen @xcricitx @seiitmemet @alena_horoshilova @andrey_kandakov1 #плачунатехно#плачунаферме#челендж2020#краснодар#тамань#хлеб#плачунатехноchallenge#плачунатехночеллендж#плачунатехно2020 #карантиновидение2020 #карантиновидение2020 @gudokgudok @creamsodamusic @hlebmusic

К флешмобу присоединились и жители кубанской станицы Тамань. Но они пошли дальше – сняли ролик почти в чистом поле, так как в селе ни балконов, ни квартир нет. Да и решили не просто станцевать под песню, а снять полноценный клип.

- Автором идеи стала Екатерина Карамышева – певица. В видеоролике она исполняет переписанную песню, - рассказал один из организаторов съемок Евгений Демченко.

Фото: Анна Тихонова

В создании ролика приняли участие 15 человек – активная молодежь Тамани. Возраст актеров-любителей от 15 до 40 лет. Все они местные жители, некоторые приехали в родной уголок к родителям на самоизоляцию.

- Мы с другом Рустемом Эмирсалиевым решили на карантине присоединиться к челленджу «Плачу на техно». При этом хотелось как-то выделиться. Поэтому стали подтягивать и просить поддержки знакомых КВНщиков. Затем попросили хозяина фермы осуществить задумку на его территории. Он оказался не против, и сам поучаствовал в съемках., - пояснила Екатерина Карамышева.

Фото: Анна Тихонова

В итоге название пародии получилось соответствующее - «Плачу на ферме», да и для сельской местности наиболее актуальное. Клип получился о тяжести именно сельской самоизоляции. Герои ролика – жители российской глубинки, которые остались отрезаны карантином от цивилизации.

- «И мы вместе мечтали купить что-то на сельском базаре», - передают в словах песни актуальность нынешних реалий авторы.

Фото: Анна Тихонова

У организаторов определенной концепции съемок не было. Сюжет рождался в процессе. На площадке и одежду подбирали, и продумывали образы. Авторы отмечают, что работа кипела при соблюдении правил гигиены и всех мер безопасности, как и положено в режиме самоизоляции.

Фото: Анна Тихонова

- Мы работали на открытой территории и снимали клип частям, чтобы не собираться всем в один день. На создание работы ушло три дня, столько же велся монтаж. В целом наша задумка реализовалась, - отметили сценаристы.

В социальных сетях клип «Плачу на ферме» набрал уже более восьми тысяч просмотров. Пользователи в восторге от ролика. Многие ждут новых работ и настаивают на том, чтобы авторы продолжали в том же духе.

Фото: Анна Тихонова

В создании клипа участвовали:

Никита Кумейко - хозяин фермы; Екатерина Карамышева – певица; Ульяна Мешканова, школьница, солистка балетной студии Айседора; Валерия Гогуля, студентка; Валентин Хорманский – сварщик; а также Евгений Демченко, Мария и Дарья Беседины, Алёна Хорошилова, Андрей Кондаков, Рустем Эмирсалиев. Кальченко Сейитмемет – обработка музыки, Иван Зосин – автор слов песни, Евгений Приходько – оператор и монтажер, Анна Тихонова – фотограф.