Коронавирус в Краснодаре, последние новости на 19 мая 2020: до конца карантина осталось четыре дня

Предлагаем вашему вниманию последние новости о коронавирусе в Краснодаре на 19 мая. До конца карантина в городе осталось всего четыре дня.

С 23 мая многие ограничения будут отменены. По городу перестанут курсировать патрули, перестанут действовать желтые пропуска. Возобновят работу 80 процентов предприятий краевого центра, правда они будут обязаны соблюдать все санитарные требования Роспотребнадзора.

— Каждый руководитель должен подать заявку в Роспотребнадзор о получении предписания, рекомендациях, которые будут даны для организации рабочего процесса. Без уведомления Роспотребнадзора и получения этих рекомендаций будет считаться, что предприятие работает нелегально, — подчеркнул мэр Краснодара Евгений Первышов.

По-прежнему останутся закрытыми торговые центры, организации сферы культуры, спорта, досуга и развлечений, а также предприятия общественного питания (кроме тех, которые изначально работали навынос или осуществляли доставку). Парки все еще будут недоступны для прогулок.

С 23 мая возобновит полноценную работу общественный транспорт. Трамваи, троллейбусы и автобусы начнут передвигаться по расписанию выходного дня.

Между тем количество зараженных коронавирусом в Краснодаре выросло на 25 человек. С начала эпидемии в городе поставили 1032 диагноза. Власти считают, что текущая динамика внушает оптимизм.

— В инфекционных стационарах краевой столицы сегодня находятся 376 человек, в том числе 29 детей. Действительно, мы констатируем, что ситуация у нас немного стабилизировалась, но она продолжает оставаться напряженной, поскольку выявляются как завозные случаи, так и контактные — по семье и по работе, — отмечает Светлана Харламова, начальник отдела по вопросам в сфере охраны здоровья граждан.

18 мая на 13 въездах в Краснодар полицейские 18 мая проверили 5448 автомобилей, 316 машин не пропустили в город из-за отсутствия красного пропуска или заполненного неверно.

За нарушение карантина за сутки патрули оштрафовали 197 человека, а 124 получили уведомления о необходимости соблюдения самоизоляции.