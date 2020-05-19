«Тайна смерти Гитлера» всего за 2500 рублей!

С мая 1945 г идут споры: удалось ли Гитлеру бежать из осажденного Берлина или он покончил жизнь самоубийством в фюрербункерк? Данная книга дает однозначный и неопровержимый ответ на этот вопрос.

В книге впервые представлены оригиналы документов, ранее совершенно секретных из центрального архива ФСБ, Гос архива РФ (архив НКВД), архив Президента РФ, рассказывающие о поиске Гитлера, обнаружении тел Геббельса, Гитлера и Евы Браун; Допросы свидетелей ближайшего круга Гитлера, акты судебномедицинских экспертиз останков Гитлера и Евы Браун. Книга богато иллюстрированна в т.ч. фотографиями из розыскного дела на А. Гитлера (расследования Смерш и дела «Миф» расследования НКВД).

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