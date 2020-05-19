2020-05-19T10:45:43+03:00
Общество

«Тайна смерти Гитлера» всего за 2500 рублей!

Новинка! Новая книга издательского дома «Комсомольская правда»
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С мая 1945 г идут споры: удалось ли Гитлеру бежать из осажденного Берлина или он покончил жизнь самоубийством в фюрербункерк? Данная книга дает однозначный и неопровержимый ответ на этот вопрос.

В книге впервые представлены оригиналы документов, ранее совершенно секретных из центрального архива ФСБ, Гос архива РФ (архив НКВД), архив Президента РФ, рассказывающие о поиске Гитлера, обнаружении тел Геббельса, Гитлера и Евы Браун; Допросы свидетелей ближайшего круга Гитлера, акты судебномедицинских экспертиз останков Гитлера и Евы Браун. Книга богато иллюстрированна в т.ч. фотографиями из розыскного дела на А. Гитлера (расследования Смерш и дела «Миф» расследования НКВД).

Спешите приобрести уникальное издание – количество книг ограничено!

Ценные архивные данные всего за 2,5 тысячи рублей

Ценные архивные данные всего за 2,5 тысячи рублей

Книгу можно приобрести по предварительному заказу по адресу: г. Краснодар, ул. Октябрьская, д. 72. Позвони и закажи по тел. :8(961) 510-52-13.

ИСТОЧНИК KP.RU

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