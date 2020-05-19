2020-05-19T11:38:53+03:00
Общество

«Меня могла заразить подруга из Москвы»: 38-летняя сочинка рассказала о том, как переболела коронавирусом

Ольга Седельникова ездила за границу, но подхватила вирус не там [фото, видео]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
Поделиться:
Ольга считает, что болезнь у нее протекала в легкой форме.Ольга считает, что болезнь у нее протекала в легкой форме.
Изменить размер текста:

Из больниц Краснодарского края продолжают выписывать людей, победивших коронавирус. Среди тех, кто уже вернулся домой, - 38-летняя сочинка Ольга Седельникова. В стенах «инфекционки» она провела 17 дней.

- В марте мы с другом ездили в Армению, возвращались в Россию через Грузию. 14-го числа я пересекла границу и приехала в Сочи, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» Ольга. – Как только вернулась домой, решила самоизолироваться.

Первые дни после возвращения Ольга чувствовала себя прекрасно. Однако 23 марта ее состояние резко ухудшилось.

- Просыпаюсь утром и просто не могу встать с кровати, слабость была сильная, чувствовала себя разбитой, усталой, хотелось только лежать. Еще у меня было расстройство желудочно-кишечного тракта. Из-за этого полностью пропал аппетит – я себя, конечно, заставляла есть, но, на что бы я не посмотрела, все вызывало легкую тошноту, - вспоминает тот день сочинка. – Кроме того, я не чувствовала запаха и вкуса, у меня, словно, заложило нос, но без насморка.

По словам Ольги, у нее не было кашля и высокой температуры. Лишь один раз на третий день болезни она «поймала» отметку в 37 градусов.

- Я не звонила врачам, потому что даже толком не поняла, что со мной. Показалось сначала, что обычная простуда. Я купила себе жаропонижающее средство, пила много иван-чая, который заваривала сама дома, солевым раствором промывала нос – утром и вечером. На улицу не выходила и старалась как можно больше отдыхать, - продолжает Ольга.

Чтобы поднять себе настроение в больнице, Ольга делала разминку.

4 апреля, спустя три недели после возвращения, к сочинке приехали специалисты Роспотребнадзора и взяли анализ. 7-го числа ей соообщили, что результат исследования на коронавирус положительный. К дому Ольги приехала скорая. Медики, как и требуется в подобных случаях, были в «полном обмундировании» - в защитных костюмах и респираторах.

- Я спрашивала, могу ли остаться дома, потому что чувствовала себя нормально. Но мне сказали, что нет, в моем случае требуется постоянное наблюдение врачей. Меня госпитализировали в инфекционную больницу, поместили в бокс. За все время пребывания в больнице мне сделали три теста – на первый, третий и десятый дни, - продолжает Ольга. – Два анализа показали отрицательный результат, а контрольный тест на 10-й день оказался положительным. Рентген легких дважды показал, что они «чистые», самочувствие было уже нормальное. Но поскольку держалась температура, мне назначили антибиотики.

Жительницу Сочи выписали из больницы, когда два контрольных теста были отрицательными.

Жительницу Сочи выписали из больницы, когда два контрольных теста были отрицательными.

Пациентку выписали домой лишь после того, как пришли результаты исследования двух контрольных тестов. Оба анализа были отрицательными.

- Получается, заболели только я и мой друг. Хотя в Армении все знакомые, деловые партнеры друга, с кем я общалась, были здоровы. Более того, они не заболели даже по прошествии времени, - добавляет Ольга. – Есть подозрения, что я могла заразиться, когда общалась со своей подругой, прилетавшей из Москвы на три дня. Она и ее приятельница, с которой они были в Сочи, заболели незадолго до того, как ухудшилось мое самочувствие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Не могли дышать, боли были постоянные»: жительница Сочи рассказала о том, как вся ее семья заразилась коронавирусом

В числе тех, кто сумел справиться с недугом, - семья медиков из Сочи. Две недели они провели в больнице. А теперь, когда все страшное позади, пара вместе с двумя дочерьми вернулась домой (читайте далее)

«Инфекцию подхватила в магазине»: Заразившаяся коронавирусом женщина родила здорового мальчика в Адыгее

Ульяна Лескевич - дважды мама. Ее старшему сыночку Илье – год и 11 месяцев. А на прошлой неделе на свет появился второй мальчик. Его назвали Кириллом. Правда, роды у Ульяны проходили абсолютно иначе – в инфекционной больнице в окружении врачей в защитных костюмах. Такие меры неслучайны. У девушки был лабораторно подтвержден коронавирус (читайте далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Карантин в Краснодарском крае-2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Кущевском районе предприниматель реализовывал контрафактную спортивную обувь
В Курганинском районе женщина погибла под колесами легковушки
В Новороссийске мужчина незаконно проник в жилой дом
На Кубани порядка 540 миллионов рублей выделили на выплаты многодетным семьям
В Краснодаре мужчина сбыл 7 поддельных купюр номиналом в 5 тысяч рублей
Перекресток улиц Дзержинского и Кореновской реконструировали в Краснодаре
В мэрии Сочи провели видеосовещание с руководителями банковского сектора и предпринимателями, пострадавшими от карантина
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 19 мая 2020 года: среди заболевших 4-летний ребенок
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 19 мая 2020 года увеличилось еще на 93 человека
В Краснодаре таможенники выявили контрафактную ткань
«Нынче никто не затопчет»: В парке «Краснодар» зацвел шалфей
На Кубани приставы на три месяца закрыли парикмахерскую, которая работала во время карантина
ВТБ нарастил розничный кредитный портфель на 3%
Председатель Законодательного Собрания Юрий Бурлачко провел еженедельное планерное совещание
На Кубани женщина выплатит 100 тысяч рублей за фиктивную регистрацию приезжих
Председатель Законодательного Собрания Юрий Бурлачко провел еженедельное планерное совещание
В Краснодарском крае завершается прием заявлений для участия в программе «Земский учитель»
В Геленджике предприниматели продавали пиво без разрешительных документов
В Славянске-на-Кубани благоустраивают парк
Кубань стала первой в списке регионов по мерам поддержки предприятий и работников в период пандемии
За день 18 мая в Краснодаре оштрафовали 194 нарушителя карантина
190 пляжей Сочи откроют летом, если в регионе будет стабильная эпидемиологическая обстановка
Кубанский СК заинтересовался видео, где полицейский душит мужчину в одном из сел Туапсинского района
Кубань оказалась на 68 месте среди регионов РФ по заражению коронавирусом на 100 тысяч человек
Животноводы Кубани будут меньше платить за аренду пастбищ
В 20 раз до 9 млн в месяц выросло число операций в приложении ВТБ Мои Инвестиции