«Меня могла заразить подруга из Москвы»: 38-летняя сочинка рассказала о том, как переболела коронавирусом

Из больниц Краснодарского края продолжают выписывать людей, победивших коронавирус. Среди тех, кто уже вернулся домой, - 38-летняя сочинка Ольга Седельникова. В стенах «инфекционки» она провела 17 дней.

- В марте мы с другом ездили в Армению, возвращались в Россию через Грузию. 14-го числа я пересекла границу и приехала в Сочи, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» Ольга. – Как только вернулась домой, решила самоизолироваться.

Первые дни после возвращения Ольга чувствовала себя прекрасно. Однако 23 марта ее состояние резко ухудшилось.

- Просыпаюсь утром и просто не могу встать с кровати, слабость была сильная, чувствовала себя разбитой, усталой, хотелось только лежать. Еще у меня было расстройство желудочно-кишечного тракта. Из-за этого полностью пропал аппетит – я себя, конечно, заставляла есть, но, на что бы я не посмотрела, все вызывало легкую тошноту, - вспоминает тот день сочинка. – Кроме того, я не чувствовала запаха и вкуса, у меня, словно, заложило нос, но без насморка.

По словам Ольги, у нее не было кашля и высокой температуры. Лишь один раз на третий день болезни она «поймала» отметку в 37 градусов.

- Я не звонила врачам, потому что даже толком не поняла, что со мной. Показалось сначала, что обычная простуда. Я купила себе жаропонижающее средство, пила много иван-чая, который заваривала сама дома, солевым раствором промывала нос – утром и вечером. На улицу не выходила и старалась как можно больше отдыхать, - продолжает Ольга.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/779889" frameborder="0"></iframe> Чтобы поднять себе настроение в больнице, Ольга делала разминку.

4 апреля, спустя три недели после возвращения, к сочинке приехали специалисты Роспотребнадзора и взяли анализ. 7-го числа ей соообщили, что результат исследования на коронавирус положительный. К дому Ольги приехала скорая. Медики, как и требуется в подобных случаях, были в «полном обмундировании» - в защитных костюмах и респираторах.

- Я спрашивала, могу ли остаться дома, потому что чувствовала себя нормально. Но мне сказали, что нет, в моем случае требуется постоянное наблюдение врачей. Меня госпитализировали в инфекционную больницу, поместили в бокс. За все время пребывания в больнице мне сделали три теста – на первый, третий и десятый дни, - продолжает Ольга. – Два анализа показали отрицательный результат, а контрольный тест на 10-й день оказался положительным. Рентген легких дважды показал, что они «чистые», самочувствие было уже нормальное. Но поскольку держалась температура, мне назначили антибиотики.

Жительницу Сочи выписали из больницы, когда два контрольных теста были отрицательными.

Пациентку выписали домой лишь после того, как пришли результаты исследования двух контрольных тестов. Оба анализа были отрицательными.

- Получается, заболели только я и мой друг. Хотя в Армении все знакомые, деловые партнеры друга, с кем я общалась, были здоровы. Более того, они не заболели даже по прошествии времени, - добавляет Ольга. – Есть подозрения, что я могла заразиться, когда общалась со своей подругой, прилетавшей из Москвы на три дня. Она и ее приятельница, с которой они были в Сочи, заболели незадолго до того, как ухудшилось мое самочувствие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Не могли дышать, боли были постоянные»: жительница Сочи рассказала о том, как вся ее семья заразилась коронавирусом

В числе тех, кто сумел справиться с недугом, - семья медиков из Сочи. Две недели они провели в больнице. А теперь, когда все страшное позади, пара вместе с двумя дочерьми вернулась домой (читайте далее)

«Инфекцию подхватила в магазине»: Заразившаяся коронавирусом женщина родила здорового мальчика в Адыгее

Ульяна Лескевич - дважды мама. Ее старшему сыночку Илье – год и 11 месяцев. А на прошлой неделе на свет появился второй мальчик. Его назвали Кириллом. Правда, роды у Ульяны проходили абсолютно иначе – в инфекционной больнице в окружении врачей в защитных костюмах. Такие меры неслучайны. У девушки был лабораторно подтвержден коронавирус (читайте далее)