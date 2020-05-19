Эпидемия COVID 19 нанесла серьезный ущерб курортной отрасли Сочи

Сказать, что эпидемия коронавируса нанесла тяжелый удар по курортной отрасли Сочи, которая здесь является без преувеличения, градообразующей - значит, не сказать ничего. Тысячи предприятий сферы фактически простаивают с конца марта, когда властями региона были введены карантинные ограничения на прием туристов и бронирование мест в санаториях и отелях.

Региональное министерство курортов оценивает убытки отрасли во многие миллиарды рублей.

- По предварительным расчетам, за апрель и май 2020 года предприятия санаторно-курортной и туристской отрасли в совокупности потеряют от 95 до 100% обычной выручки , то есть потери составят около 11-12 миллиардов рублей,- сообщает ведомство.

В Сочи ищут выход из непростой ситуации в курортной сфере. Фото пресс-служба мэрии Сочи

И эти потери в Сочи в течение этого сезона вряд ли удастся компенсировать.

- Думаю, что убытки в этом году вряд ли будут компенсированы, - считает заместитель начальника департамента курортов и рекреационных ресурсов мэрии Сочи Сергей Доморат. - Учитывая, что еще даже сроки начала работы отелей не определены. С 1 июня начнут работу 65 санаториев, обладающих медицинской лицензией. В то же время около 2 тысяч других объектов размещения работать пока не начнут. Поэтому выстраивать прогнозы пока просто невозможно.

В ГД обсудят помощь курортуФото: Сергей Лисицын

Тем не менее, представители курортно-туристической отрасли Сочи продолжают искать выход из крайне сложного положения. На курорте прошла их онлайн - встреча с депутатом Госдумы Константином Затулиным.

В ходе видеоконференции Затулин не просто внимательно выслушал представителей курортно-туристической отрасли Сочи, но еще и тщательно записал все их пожелания и просьбы.

Вся собранная депутатом информация будет озвучена в Государственной Думе, которая уже на этой неделе вновь соберется для того, чтобы обсудить вносимый правительством закон о новых мерах поддержки граждан, населения и экономики.

В частности, рестораторы просят о разрешении работать хотя бы на летних открытых площадках; владельцы турфирм — открыть объекты туристического показа; руководители фитнес и СПА - центров — разработать специальные программы для посещения их заведений.

- Я считаю, что потери от борьбы с коронавирусом никак не должны быть больше, чем потери от самого коронавируса. Сегодня мы видим, что потери значительные и, учитывая то, что мы зависим, город Сочи в целом, его экономика, благосостояние его людей зависит от притока отдыхающих, мы должны понять, как можно безопасно организовать такой приток и все-таки провести, пусть не на прежнем уровне, но, по крайней мере, на достойном, приближающемся к прежнему уровню, курортный сезон в этом году,-заявил К. Затулин по итогам встречи.

Сочи готовится к сезонуФото: Сергей Лисицын

Между тем, несмотря на серьезный перерыв в работе, к грядущему открытию сезона в Сочи продолжают готовиться не только санатории, но и городские зоны отдыха.

Сейчас на всех местных пляжах ведется ремонт и покраска сооружений, решаются вопросы охраны, монтируются системы камеры видеонаблюдения.

По рекомендациям властей города, конструкции на пляжах будут выкрашены в бело-голубые тона. На пляжах устанавливают новое оборудование, купленное на международной выставке в Китае.

На пляжи Сочи завозится новое оборудованиеФото: Сергей Лисицын

-Всё оборудование хранится на складах, нам нужна всего неделя, чтобы выставить его на наших пляжах, как только будут сняты ограничения по коронавирусу, - рассказала председатель некоммерческой ассоциации «Сочи Пляжи» Елена Дорогинина.