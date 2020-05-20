Коронавирус в Сочи, последние новости на 20 мая 2020: в городе подтверждено 11 новых случаев опасной инфекции

Из 93 новых случаев коронавируса в регионе, в Сочи подтвержденный диaгноз COVID-19 выявлен у 11 человек. Об этом сообщили в краевом оперaтивном штaбе .

За период с начала пандемии, в городе диагноз коронавируная инфекция подтвержден у 262 пациентов.

В целом в регионе зафиксировано 2792 подтвержденных случая заболевания коронавирусной инфекцией, в том числе заболели 159 детей.

1361 пациент уже выписан с выздоровлением, в том числе за последние сутки 38 человек. Еще продолжают лечение 1366 человек. 33 пациента находятся в тяжелом состоянии. и подключены к аппаратам ИВЛ.

За период с начала эпидемии 26 человек скончались.

В Сочи по-прежнему закрыты пляжи, скверы и парки, не работают крупные торговые центры. Планируется, что с 1 июня на курорте возобновят работу 65 санаториев, обладающих медицинской лицензией.

Рестораторы Сочи обратились с просьбой к депутатам Госдумы рассмотреть возможность разрешения работы кафе и ресторанов на открытых террасах.

В обсерваторах края находятся 2199 человек: 653 из них – в Сочи. Температура у всех в норме, состояние удовлетворительное,-сообщает региональный Минздрав.

За все время в обсерваторах было выявлено 37 положительных результатов тестирования на коронавирус.

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