Число заболевших коронавирусом в Сочи на 20 мая 2020: в городе диагноз COVID 19 подтвержден у 262 пациентов

В Сочи за период с начала эпидемии коронавирусная инфекция выявлена у 262 человек.

Всего за сутки в регионе коронавирус подтвержден у 93 пациентов.

- В медицинские учреждения региона обратились с подозрением на COVID-19 6951 человек, из них 736 детей. Продолжают стационарное лечение 2380 человек. Под наблюдением в поликлиниках по месту жительства находится 12251 человек, в том числе 418 детей, - сообщает краевой Минздрав .

По данным краевого министерства курортов, из-за вынужденного простоя в период карантина, за 2 месяца туристической отрасли региона нанесен ущерб не менее чем в 10-12 миллиардов рублей.

Тем не менее ,в Сочи продолжают готовиться к открытию курортного сезона. Начать работу планируют 65 санаториев вместе со своими пляжами. На 190 пляжных территориях города устанавливают новое оборудование.

В обсерваторах региона находятся 2199 человек: 920 – в Краснодаре, 653 – в Сочи, 29 – в Темрюкском районе, 46 – в станице. Кущевской, 71 – в Геленджике, 145 – в Туапсе, 23 – в Армавире, 215 – в Анапе, 80 – в Ейске, 17 – в Мостовском районе. Температура у всех в норме, состояние удовлетворительное.

За все время выявлено 37 положительных результатов тестирования на COVID 19 у проживающих в обсерваторах.

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