2020-05-19T14:43:01+03:00
Общество

Выход из карантина в Краснодарском крае: когда начнется и при каких условиях

С 23 мая на Кубани постепенно начнут снимать ограничения
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Фото: Александр РАЙКО/krd.ruФото: Александр РАЙКО/krd.ru
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Краснодарский край готовится к началу выхода из карантина. С 23 мая начнется первый этап снятия ограничений. Постановление губернатора уже подписано и ждет начала реализации.

Кто начнет работать с 23 мая

Только в Краснодаре с 23 мая смогут возобновить работу 80% всех предприятий и организаций, на которых работают около полумиллиона человек.

Смогут открыться строительные компании, парикмахерские, салоны красоты, магазины стройматериалов, автосалоны, магазины непродовольственных товаров площадью менее 400 квадратных метров, прачечные, мастерские по ремонту обуви, автомойки.

— Каждый руководитель должен подать заявку в Роспотребнадзор о получении предписания, рекомендациях, которые будут даны для организации рабочего процесса. Без уведомления Роспотребнадзора и получения этих рекомендаций будет считаться, что предприятие работает нелегально, — отмечает мэр Краснодара Евгений Первышов.

Начнет работу общественный транспорт в пределах городов и районов в режиме выходного дня.

Что можно делать с 23 мая

С этого дня будут отменены пропуска внутри муниципалитетов, но по-прежнему нужен будет красный пропуск для передвижения по краю. Жители края смогут гулять на улице и заниматься спортом. Патрули больше не будут проверять наличие пропусков.

Что будет закрыто после 23 мая

По-прежнему останутся закрытыми парки, торговые центры, организации в области культуры, спорта, досуга и развлечений. Предприятия общественного питания, кроме тех, которые изначально работали навынос или осуществляли доставку.

Все прибывающие в город из других регионов как и ранее будут обязаны самоизолироваться на 14 дней. Продолжит действовать масочный режим для всех.

Когда полностью отменят карантин в Краснодарском крае

Следующий этап снятия ограничений намечен на 1 июня. Послабления карантина продолжатся, если эпидситуация не ухудшится.

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С 1 июня смогут начать работу предприятия санаторно-курортной отрасли, которые обладают медицинской лицензией. При этом гостей края не будут отправлять в обсерваторы, если их срок пребывания в санатории не менее двух недель (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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