Клещи в Краснодарском крае в 2020 году: где подстерегает опасность

Клещи стали кусать жителей и гостей Краснодарского края в два раза реже. Об этом свидетельствуют данные официальной статистики Роспотребнадзора.

- По данным на 18 мая по поводу укусов клещами обратились 637 человек, из них 306 – дети до 14 лет, - сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора.

В прошлом году на эту же дату было 1394 случая укусов клещей. Вероятно, сказывается карантин, который действует в Краснодарском крае.

Клещи в Краснодарском крае

На Кубани обитает 24 вида клещей шести родов. Исследования показывают, что некоторые из них являются возбудителями болезни Лайма. Другие виды пьют кровь исключительно домашних животных.

Иксодовых клещей можно обнаружить на дачных и садовых участках, лесных тропинках и опушках, лугах и пастбищах, встречаются они в городских рощах и парках.

- Типичным для обитания клещей являются смешанные, хвойные и лиственные леса с хорошо развитым травяным покровом и подстилкой из опавшей и гниющей листвы. Много клещей в сыром лесу, где высокая трава, мелкий кустарник. Больше их на обочинах лесных дорог и просек, - рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.

Клещи особенно активны с апреля по июнь, однако вероятность укуса сохраняется вплоть до октября.

Чтобы избежать укусов клещей, при выходе на природу следует надевать головные уборы, одежду и обувь, которая не позволит им заползти на кожу. А возвращаясь домой нужно обязательно проводить осмотр всего тела. Для кровососания клещи выбирают паховые и подмышечные области, с наиболее тонкой кожей, но иногда клещ добирается и до шеи, а у маленьких детей часто присасывается в волосистой части головы.

- Методом защиты от клещей является пропитка одежды репеллентами и смазывание обшлагов рукавов и брюк инсектицидами. С осторожностью следует приносить букеты лесных растений домой, так как таким образом клещи доставляются в жилища, после прогулки обязательно осматривать домашних животных, - отмечают специалисты.

Чем опасны клещи в Краснодарском крае

Опаснейший клещевой энцефалит в крае не регистрируется, как и не встречается на Кубани таежный клещ – основной переносчик энцефалита.

Однако в Краснодарском крае есть риск заболеть клещевым боррелиозом, известным как болезнь Лайма. Вакцины от этой инфекции нет.

– Для болезни Лайма характерно следующее: в месте укуса клеща возникает покраснение, которое постепенно увеличивается в размерах, бледнеет в центре и становится похоже на кольцо. Укушенный чувствует головную боль, недомогание, повышается температура тела. Если не начать лечение, то через две или более недели развиваются неврологические и сердечно-сосудистые осложнения. С шестой недели болезни могут развиваться суставные, кожные и другие воспалительные процессы, – говорят в Роспотребнадзоре.

При своевременном обращении к врачу болезнь проходит без тяжелых последствий.

Если вы собираетесь в регионы, где обитает таежный клещ, нужно обязательно сделать прививку в прививочных пунктах на базах поликлиник, медсанчастей, здравпунктов учебных заведений после консультации с врачом.

Что делать если укусил клещ

В первую очередь необходимо обратиться к врачу. Пальцами клеща доставать нельзя, так как можно раздавить его и занести в ранку его инфицированное содержимое. После укуса клеща следует проконсультироваться с врачом-инфекционистом, и по возможности сдать клеща на анализ в одну из специализированных лабораторий.