Закрыть нельзя помиловать

Разливное под прицелом

В начале мая Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка отрапортовала о крупных успехах в деле борьбы с незаконным оборотом алкогольной продукции в Краснодарском крае. Представители ведомства и сотрудники регионального УМВД изъяли со складов ООО «Анапский пивоваренный завод» более 10 тысяч литров пива, неучтенного в ЕГАИС. В те же дни полицейские конфисковали партию нелегального пива в Новороссийске. По данным следствия, 24-летний местный житель продавал алкогольную продукцию без сопроводительных документов. И в том и другом случае речь идет о разливном пиве, какое мы привыкли видеть в так называемых «наливайках».

Не случайно контрольные мероприятия совпали по времени со вступлением в силу федерального запрета на продажу алкоголя в жилых домах. Новый закон стал приговором для мелких пивнушек формата «у дома», на которые больше всего жаловались жильцы. Правда, законодатель оставил лазейку для заведений с зоной обслуживания клиентов более 20 кв. м. Им по-прежнему разрешено отпускать горячительное. Но и эти лавочки скоро могут совсем прикрыть. И регионы вправе ужесточить федеральный закон согласно ФЗ от 24 апреля 2020 года №145-ФЗ.

В последние годы теневой сектор производства и реализации нелегального алкоголя, особенно пива, достиг невиданных масштабов. Так, спрос на алкоголь в режиме самоизоляции в Краснодарском крае вырос на 10%. Об этом журналистам рассказывал руководитель департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя края Роман Куринный. Он подчеркнул, что аналогичные темпы роста были зафиксированы и в прошлом году. При такой благоприятной рыночной конъюнктуре производить и продавать напитки разной степени крепости - дело крайне выгодное. Недаром в последние годы в регионе резко увеличилось число магазинов разливного пива. Объемы розничной реализации пивоваренной продукции уверенно ползут вверх, а вот поступления акциза от пива в местный бюджет такой же динамикой не отличаются.

Причина в том, что многие производители предпочитают уклоняться от уплаты акцизов, не регистрируя продукцию в системе ЕГАИС. Пиво без сопроводительных документов проще реализовать через «наливайки». Вот почему сегмент именно разливного пива оказался сейчас в прицеле регулятора и правоохранительных органов.

Одновременно стоит отметить, что борьба с «дикой» торговлей - только часть решения. Прежде чем продать нелегальный напиток, его кто-то должен произвести. Именно те, кто варит и разливает и являются «создателями» серого и черного рынков.

Бой с «тенью»

Не только силовики ратуют за цивилизованный рынок пивоваренной продукции. Накануне в Краснодаре прошла общественная онлайн-конференция на тему «Усиление мер контроля над оборотом слабоалкогольной продукции для защиты потребителей и поддержка бизнеса в сфере производства пива». Участие в обсуждении злободневной темы приняли представители бизнеса, органов власти и общественных организаций.

Модератором конференции выступил Мурат Дударев, зампредседателя комиссии по вопросам экономики, промышленного и агропромышленного сектора, комплексного развития сельских территорий, поддержки малого и среднего бизнеса, заместитель председателя ККО ООО МСП «ОПОРА РОССИИ».

Мурат Дударев отметил рост нелегального сектора в условиях карантина.

- Мы наблюдали такую картину: проходит рейд полиции и надзорных органов, предупреждает о закрытии торговли в связи с принятием карантинных мер. Если законопослушные производители закрылись, то нелегальные продавцы тут же вернулись на свои места, - рассказал он, отметив необходимость комплекса мер по борьбе с теневым рынком.

Председатель ККРГ Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Игорь Москвоцев рассказал о сложной ситуации, в которой оказался легальный бизнес за время самоизоляции.

- Мы живем в условиях карантина, и это является серьезной нагрузкой на бизнес. Связано это с тем, что легальная реализация проходит большую логистику, а многие компании в условиях пандемии не работают. Бизнес, который работает «в белую» и платит налоги, сейчас страдает, его доходной части хватает только на покрытие зарплат и налоги.

О том, что пора начать наступление на теневой сектор алкорынка говорила и.о. председателя регионального политсовета политической партии «Партия Малого Бизнеса России» Юлия Кирьянова.

- В настоящее время, несмотря на постоянные проверки, налоги и штрафы, нелегалы себя чувствуют по-прежнему прекрасно. Их контролирующие органы зачастую «не видят», к ним проверки не приходят. Страдают в основном легальные участники рынка. Поэтому необходим разумный подход - легальный бизнес лучше всего просто оставить в покое, усилив контроль над теневой составляющей, - отметила Юлия Кирьянова.

Участники конференции согласились, что деятельность теневиков не только вредит имиджу пивной отрасли, но и крайне негативно сказывается на собираемости налогов в Краснодарском крае. Общественники и легальные участники рынка намерены способствовать усилению контроля за оборотом нелегальной продукции - вплоть до проведения гражданских рейдов по точкам продажи безакцизной продукции.