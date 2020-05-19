2020-05-19T18:03:46+03:00
Общество

Назван самый богатый прокурор Кубани

Стали известны сведения о доходах и имуществе руководства прокуратуры Краснодарского края за 2019 год
Виталий КАРНАУХ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Прокурор Кубани Сергей Табельский. Фото: пресс-служба прокуратуры Кубани.Прокурор Кубани Сергей Табельский. Фото: пресс-служба прокуратуры Кубани.
Изменить размер текста:

Прокуроры Краснодарского края отчитались о доходах за минувший год и имуществе. Данные опубликованы на официальном сайте прокуратуры Кубани. Вопреки стандартному мнению – у начальника самая большая зарплата – глава региональной прокуратуры Сергей Табельский далеко не на первом месте.

Итак, главный прокурор Краснодарского края Сергей Табельский принес в семью в 2019 году 3,5 млн рублей. При этом отмечается, что в прошлые годы заработок у главы ведомства был скромнее: в 2016 – 2,5 млн, в 2017 – 2,6 млн, в 2018 – 3 млн рублей.

У Табельского в пользовании участок земли размером в 4 сотки, а также 65-метровый дачный дом. Супруга прокурора официального заработка не имеет, зато ездит на Lexus RX. Несовершеннолетний ребенок заработал 7 тысяч рублей.

Зампрокурора Александр Бучман заработал почти 2,5 млн рублей, а его жена на 1 млн больше. Но Бучман не единственный, кто уступает своей жене в доходах. Так, прокурор Кавказского района Кубани Сергей Котиков задекларировал 1,6 млн, а его жена – 3,5 млн. Прокурор Кущевского района Владимир Приходченко получил в 2019 1,6 млн, его супруга – 3 млн рублей. Прокурор Горячего Ключа Сергей Рогачев также отстал от своей жены – 2 млн против 2,7 млн. В этой же строчке и прокурор Каневского района Артем Шаблов – он заработал 1,3 млн, а его супруга на 700 тысяч больше.

Но самым богатым прокурором Краснодарского края стал Александр Шмидт – он возглавляет ведомство в Выселковском районе. За год он заработал аж 9,5 млн рублей. За ним с доходом в 6 млн рублей стоит прокурор Прикубанского округа столицы края Игорь Бондар. Третье место пьедестала лидерства занимает Юрий Гайдуков – прокурор Апшеронского района, он заработал в минувшем году почти 5 млн рублей.

Напомним, ранее о доходах и имуществе отчитались депутаты ЗСК. Самым богатым из них оказался Дмитрий Лоцманов. Он заработал более 375 млн рублей за 2019 год.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Похороны без родственников: В Санкт-Петербурге запретили прощаться с усопшими, даже если у них не было коронавируса
Родные умерших в Санкт-Петербурге жалуются, что из-за пандемии им не дают достойно проводить в последний путь близких людей. Причем, независимо от причин их смерти
Новости 24
В Краснодаре 19 мая за нарушение карантина выписали еще 185 штрафов
«Россети Кубань» провели 19 тысяч подключений «на удаленке»
Путин потребовал от правительства не перекладывать вину за задержку «коронавирусных» доплат медикам на главврачей
За время работы через обсерватор в Сочи прошло более 2 тысяч человек
Вениамин Кондратьев: Все положенные выплаты медики Кубани получили в стопроцентном объеме
Обсерватор четыре звезды: сутки карантина для приезжих в Сочи обходятся бюджету в 1,6 тысячи рублей
ВТБ: россияне на треть сократили свои расходы на самоизоляции
В Сочи произошёл пожар в частном доме
Сразу семь улиц ремонтируют в горном поселке в Сочи
В Туапсе осудили участника ОПГ, который по заказу силой «отжал» участок у моря
На Кубани из-за засухи и заморозков погибли 45 тысяч гектаров озимых
РНКБ Банк выдал около 3 млрд рублей на реструктуризацию кредитов предприятий, пострадавших от ситуации с пандемией
В Краснодаре в 2021 году в районе Западного Обхода откроется школа на 1875 мест в одну смену
В Ейском районе местный житель убил топором знакомого
В Кущевском районе предприниматель реализовывал контрафактную спортивную обувь
В Курганинском районе женщина погибла под колесами легковушки
В Новороссийске мужчина незаконно проник в жилой дом
На Кубани порядка 540 миллионов рублей выделили на выплаты многодетным семьям
В Краснодаре мужчина сбыл 7 поддельных купюр номиналом в 5 тысяч рублей
Перекресток улиц Дзержинского и Кореновской реконструировали в Краснодаре