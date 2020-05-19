Назван самый богатый прокурор Кубани

Прокуроры Краснодарского края отчитались о доходах за минувший год и имуществе. Данные опубликованы на официальном сайте прокуратуры Кубани. Вопреки стандартному мнению – у начальника самая большая зарплата – глава региональной прокуратуры Сергей Табельский далеко не на первом месте.

Итак, главный прокурор Краснодарского края Сергей Табельский принес в семью в 2019 году 3,5 млн рублей. При этом отмечается, что в прошлые годы заработок у главы ведомства был скромнее: в 2016 – 2,5 млн, в 2017 – 2,6 млн, в 2018 – 3 млн рублей.

У Табельского в пользовании участок земли размером в 4 сотки, а также 65-метровый дачный дом. Супруга прокурора официального заработка не имеет, зато ездит на Lexus RX. Несовершеннолетний ребенок заработал 7 тысяч рублей.

Зампрокурора Александр Бучман заработал почти 2,5 млн рублей, а его жена на 1 млн больше. Но Бучман не единственный, кто уступает своей жене в доходах. Так, прокурор Кавказского района Кубани Сергей Котиков задекларировал 1,6 млн, а его жена – 3,5 млн. Прокурор Кущевского района Владимир Приходченко получил в 2019 1,6 млн, его супруга – 3 млн рублей. Прокурор Горячего Ключа Сергей Рогачев также отстал от своей жены – 2 млн против 2,7 млн. В этой же строчке и прокурор Каневского района Артем Шаблов – он заработал 1,3 млн, а его супруга на 700 тысяч больше.

Но самым богатым прокурором Краснодарского края стал Александр Шмидт – он возглавляет ведомство в Выселковском районе. За год он заработал аж 9,5 млн рублей. За ним с доходом в 6 млн рублей стоит прокурор Прикубанского округа столицы края Игорь Бондар. Третье место пьедестала лидерства занимает Юрий Гайдуков – прокурор Апшеронского района, он заработал в минувшем году почти 5 млн рублей.

Напомним, ранее о доходах и имуществе отчитались депутаты ЗСК. Самым богатым из них оказался Дмитрий Лоцманов. Он заработал более 375 млн рублей за 2019 год.