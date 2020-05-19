2020-05-19T18:25:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Где в Краснодаре сдать тест на коронавирус

«Комсомолка» выяснила, где в Краснодаре сдать тест на коронавирус
Виталий КАРНАУХ
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«Комсомолка» выяснила, где в Краснодаре сдать тест на коронавирус.«Комсомолка» выяснила, где в Краснодаре сдать тест на коронавирус.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Карантин плавно подходит к концу, 23 мая глава региона объявил датой выхода из ограничений. Однако это вовсе не означает, что новых заражений COVID-19 не будет. Поэтому «Комсомолка» решила выяснить, где в Краснодаре сдать тест на коронавирус.

Как сообщают в Роспотребнадзоре, сегодня любая лаборатория, включая частные негосударственные, вправе организовать тестирование на коронавирусную инфекцию. И единственное требование для частников – обязательная передача информации в Роспотребнадзор в случае выявления заражения. В России лабораториями проведено уже более шести миллионов исследований, в том числе в Краснодарском крае, по данным на 19 мая, - 38300 исследований региональным Роспотребнадзором, а лабораториями кубанского минздрава – 101387.

Кроме того, в помощь пришли и частные клиники. Сдать тест на коронавирус в Краснодаре можно в четырех коммерческих медицинских центрах. «КП»-Кубань» выяснила, сколько стоит сдать анализ на коронавирус в Краснодаре.

Требования к пациентам перед сдачей теста у всех медицинских учреждений одинаковы. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Требования к пациентам перед сдачей теста у всех медицинских учреждений одинаковы.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По данным, опубликованным на официальном сайте Роспотребнадзора, краснодарские клиники «Солнечная», «CL», «Евромед» и «Екатериниская» готовы взять анализ и провести исследование на коронавирус.

Один из крупнейших медицинских холдингов на юге страны – «CL». В этих лабораториях принимают анализы на коронавирус с 15 апреля.

- Наши филиалы есть во всех крупных городах Кубани, а в общей сумме, вместе с соседними регионами, их около ста. Кроме того, в «CL» есть возможность забора анализов на COVID-19 медиками на дому. Такая услуга действует в Краснодаре, Сочи, Новороссийске и Армавире. Клиника получила лицензию и необходимые разрешения от Роспотребнадзора, - рассказал «Комсомолке» представитель лаборатории «CL».

Кроме того, для корпоративных клиентов медики «CL» могут выехать на предприятие для взятия анализа, при условии – не менее 150 пациентов в день. Стоимость анализа на коронавирусную инфекцию в «CL» - 1900 рублей с одного пациента.

Частная клиника «Екатерининская» в Краснодаре проводит высокочувствительные тесты на COVID-19 и анализы на антитела к SARS-CoV-2.

- Мы используем сертифицированную тест-систему компании АО «ГЕНЕРИУМ» на выявление коронавирусной инфекции, чувствительностью метода 10*2 степени и от 94%. Высокая чувствительность тест-системы позволяет обнаружить даже низкие концентрации нуклеиновых кислот коронавируса, когда ещё нет симптомов заболевания. Иными словами, эта тест-система видит от 100 единиц вируса в организме, тогда как другие системы показывают от 10 000 единиц, - рассказала представитель клиники «Екатерининская».

Также проводится анализ на антитела к SARS-CoV-2 в сыворотке крови человека, то есть анализ показывает, сталкивался ли пациент с данным типом вируса ранее и остались ли у него клетки памяти. И, что самое важное, - есть ли иммунный ответ к коронавирусу.

Стоимость высокотехнологичного теста на коронавиус и антитела у пациента дома стоит 3500 рублей, в мобильном пункте забора – 3000.

В Краснодаре есть и другие частные клиники, в которых делают тест на коронавирус – «Евромед» и «Солнечная».

Стоит отметить, что требования к пациентам перед сдачей теста у всех медицинских учреждений одинаковы. Медики просят приходить только тех, у кого не проявляются симптомы коронавируса, кто не был за границей в течение последних двух недель и не контактировал с зараженными. Делают тесты только по предварительной записи, при сдаче необходимо иметь паспорт. За 2 часа до забора анализа пациенту нельзя есть, пить, чистить зубы, полоскать рот (горло), жевать жевательную резинку, курить, закапывать капли (спрей), промывать нос.

_ Фото: Виталий КАРНАУХ

_Фото: Виталий КАРНАУХ

ИСТОЧНИК KP.RU

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