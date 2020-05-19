2020-05-19T20:19:14+03:00
Общество

Власти Сочи проверили готовность 65 санаториев, которые откроются 1 июня

Единовременно здравницы смогут принять около 20 тысяч туристов [фото]
Юлия БАРАНОВА
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Власти Сочи проверили готовность 65 санаториев, которые откроются 1 июня. Фото: МКУ «Агентство ИНКОМ».Власти Сочи проверили готовность 65 санаториев, которые откроются 1 июня. Фото: МКУ «Агентство ИНКОМ».

В Сочи глава города Алексей Копайгородский проверил готовность санаториев к началу курортного сезона.

Полноценный летний сезон начнётся в Сочи после снятия всех ограничительных мер, связанных с пандемией. А пока, как анонсировал глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев, курортный сезон в регионе стартует с 1 июня. Но разрешение принимать иногородних гостей в период угрозы распространения коронавирусной инфекции получили только те санатории и отели, которые имеют медицинские лицензии.

На территории Большого Сочи таких баз размещения 65. Они смогут принимать отдыхающих при условии стабильной эпидемической ситуации в крае. О подготовке к приёму первых гостей на лечение Алексею Копайгородскому рассказали в одной из старейших здравниц курорта – санатории «Южное Взморье».

О подготовке к приёму первых гостей на лечение мэру рассказали в одной из старейших здравниц курорта. Фото: МКУ «Агентство ИНКОМ».

О подготовке к приёму первых гостей на лечение мэру рассказали в одной из старейших здравниц курорта. Фото: МКУ «Агентство ИНКОМ».

Здравница с полувековой историей приобрела известность благодаря Центру естественного оздоровления. Впервые в мировой практике на базе лечебницы было создано специализированное отделение послеорбитальной реабилитации, где уже успели отдохнуть и восстановить силы знаменитые советские и российские космонавты. Сегодня на территории «Южного Взморья» пять многоэтажных корпусов и вилл, способные одновременно разместить свыше 1200 отдыхающих.

По словам генерального директора санатория Ивана Фогельзанга, особое внимание уделяется санитарной безопасности номерного фонда, медицинских кабинетов, гостевых комнат и столовых.

Особое внимание уделяется санитарной безопасности номерного фонда, медицинских кабинетов, гостевых комнат и столовых. Фото: МКУ «Агентство ИНКОМ».

Особое внимание уделяется санитарной безопасности номерного фонда, медицинских кабинетов, гостевых комнат и столовых. Фото: МКУ «Агентство ИНКОМ».

- В частности, мы предусмотрели соблюдение всех норм социального дистанцирования – столы в зоне приёма пищи располагаются на расстоянии полутора метров друг от друга. Если человек находится на отдыхе один, кроме него за его стол не сможет присесть никто. Если отдыхает семья – то, соответственно, за столом могут находиться только члены семьи, - пояснил Иван Фогельзанг.

Алексей Копайгородский напомнил сотрудникам здравницы об информировании отдыхающих о соблюдении противоэпидемических мер.

Мэр напомнил сотрудникам здравницы об информировании отдыхающих о соблюдении противоэпидемических мер. Фото: МКУ «Агентство ИНКОМ».

Мэр напомнил сотрудникам здравницы об информировании отдыхающих о соблюдении противоэпидемических мер. Фото: МКУ «Агентство ИНКОМ».

По данным пресс-службы мэрии Сочи, общая ёмкость сочинских санаторно-курортных организаций, попадающих в перечень допустимых к работе с 1 июня, составляет свыше 40 тысяч койко-мест. С учётом рекомендаций Роспотребнадзора единовременно они смогут принять около 20 тысяч гостей. В период карантина отдыхающие смогут находиться только на территории здравниц. По прибытию в Сочи для них будет организован трансфер.

В период карантина отдыхающие смогут находиться только на территории здравниц. Фото: МКУ «Агентство ИНКОМ».

В период карантина отдыхающие смогут находиться только на территории здравниц. Фото: МКУ «Агентство ИНКОМ».

Осенью в Сочи ждут особых гостей: с октября 2020 года по май 2021 поправить здоровье в сочинских санаториях смогут российские медики и члены их семей.

- Мы считаем очень важным проявить особое внимание к медикам. В связи с этим Сочи вышел с инициативой пригласить врачей и медсестер в наши здравницы на отдых и лечение. Разумеется, когда эпидемиологический фон станет благоприятным.

По словам главы города, сейчас этот вопрос находится под особым контролем губернатора Краснодарского края, проект уже нашёл позитивный отклик в Государственной Думе и, власти Сочи надеются, что он будет поддержан на правительственном уровне.

- В этом случае наш санаторно-курортный комплекс получит гарантированную загрузку, а самое главное - мы сможем отблагодарить российских медиков за их самоотверженный труд в условиях борьбы с коронавирусом, - заключил мэр.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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