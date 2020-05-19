Видео снял – должность потерял: самые громкие увольнения высокопоставленных персон Кубани в мае 2020

Май – весенний месяц, требующий кардинальных перемен в жизни каждого человека. Например, кто-то пытается избавиться от лишнего веса к летнему сезону, упорно ходит в спортзал. Но не в этом году, ведь из-за пандемии коронавируса на Кубани объявлен карантин – спортзалам, кафешкам и ресторанам, другим общественным заведениям работать пока запрещено.

Но для того, чтобы перемены пришли во властные и другие административные структуры, карантинный режим – не помеха. Мы собрали самые громкие увольнения кубанских высокопоставленных персон. Конечно, не все они связаны с грандиозными скандалами, но в управленческой системе имели вес.

ЕЛЕНА ПЕРЕВЕРЗЕВА

Мировая судья из Новокубанского района и впрямь решила почувствовать себя мировой женщиной – потому произнесла тост за свои половые органы. «За самую сладкую, вдохновляющую, радостную, кричащую, не такую, как все» - звучало из уст Переверзевой на видео, которое впоследствии стоило ей судейской мантии.

Женщина, похожая на судью Новокубанского района, говорит тост.

Ролик с тостом вмиг разлетелся по СМИ и соцсетям. Квалифицированная коллегия судей решила не затягивать с вопросом о досрочном прекращении полномочий Елены Переверзевой и приняла это решение 15 мая. В ходе проверки были выявлены нарушения закона «О статусе судей», а также кодекса судейской этики. Поэтому служительницу Фемиды за дисциплинарный проступок и сняли с должности.

ЕКАТЕРИНА ДЕМЧЕНКО

Скандал с заммэра Новороссийска приобрел федеральный характер. В соцсетях опубликовали видеоролик, на кадрах которого видно праздное веселье огромной толпы людей на одной из местных баз отдыха. Среди гостей новороссийцы узнали чиновницу – вице-мэра города-героя Екатерину Демченко. Что заставило ее и других людей нарушить карантин и устроить майскую тусовку? Наверное, отшумевшие майские праздники.

Екатерину Демченко уволили за шашлыки во время карантина.

В тот же день, когда об этом написали СМИ, глава Новороссийска уволил своего зама. «Без права на ошибку», - заявил мэр. Хотя сама Демченко в разговоре с корреспондентом «Комсомолки» заявила, что пробыла на базе отдыха всего сорок минут – приехала поговорить с одним человеком.

Тусовка новороссийской элиты в карантин попала на видео .

Но, так или иначе, одним увольнением в пир во время чумы не ограничились, теперь правоохранители проверяют саму базу отдыха, которая приняла высокопоставленных гостей в период карантина.

СЕРГЕЙ СМИРНОВ

Главного врача Армавирской ЦРБ уволили в тот же день, когда его подчиненные пожаловались на невыплату обещанных денег за работу в «красной зоне» с больными коронавирусом. Такое мгновенное решение принял губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Сразу же в Армавир была направлена специальная комиссия, которая и выявила нарушения.

Главврач Армавирской ЦРБ лишился должности за нарушения при выплатах медикам, работающим с коронавирусными больными.

Сейчас делом занимается Следственный комитет, кроме того, Армавир стал первым городом в стране, где возбудили уголовное дело о невыплатах медикам. Правоохранители уверяют, что руководство больницы допустило халатность. Следователи уже установили, что положение об условиях и порядке установления выплат больницей было разработано только 14 мая, хотя должно было быть направлено до 24 апреля. Кроме того, Армавирская ЦРБ не заключила с минздравом края соглашение о предоставлении субсидий.

ИГНАТИЙ БУЗИН

Епископа Армавирской и Лабинской епархии Игнатия Бузина отстранил от сана Патриарх Кирилл. Как оказалось, в РПЦ поступили сведения, «содержащие документально аргументированные обвинения» в церковных правонарушениях архиерея. Поэтому руководство церкви решило отправить отца Игнатия в Краснодар – под наблюдение митрополита.

Епископа Игнатия уволили за церковные правонарушения.

В чем именно провинился Игнатий Бузин, увы, не сообщается. Но «Комсомолка» выяснила, что в последнее время личность священника была широко обсуждаемой в православных кругах. Скорее всего, поводом для увольнения послужило застолье в честь дня тезоименитства. На нем якобы были местные священники, чиновники и бизнесмены. Праздной встрече не помешал даже карантин. Конечно, видео с застолья в сосцетях не было, но кто знает, что за «аргументированные обвинения» попали в руки Патриарху Кириллу.