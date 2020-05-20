Коронавирус в Краснодаре, последние новости на 20 мая 2020: город готовится к выходу из карантина

Предлагаем вашему вниманию последние новости о коронавирусе в Краснодаре на 20 мая. До конца карантина в городе осталось всего три дня. Предприятия уже начинают подготовку к первому этапу снятия ограничений. Все, кто возобновляет работу с 23 мая, должны обратиться в Роспотребнадзор за санитарными рекомендациями.

Пока же в городе действует пропускной режим. 19 мая в краевой центр не пустили 170 автомобилей, у которых отсутствовали или были неверно заполнены красные пропуска.

Прирост заболевших коронавирусом в Краснодаре

А за день 111 патрулей выписали 185 штрафов за грубое нарушение карантина и 109 уведомлений о необходимости соблюдения самоизоляции.

Число больных коронавирусом в Краснодаре на утро 20 мая увеличилось на 30 человек, в том числе четверо детей от 6 до 13 лет, и составило 1062. В обсерваторах краевого центра находятся 920 приезжих из других регионов.

Количество больных коронавирусом в Краснодаре

Кроме того, стало известно, что все медики края, работавшие с коронавирусными больными после перерасчета, связанного с изменениями в постановлении правительства, получили положенные надбавки в полном объеме.