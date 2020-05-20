2020-05-20T10:03:43+03:00
Общество

На Кубани ветеран труда 15 лет судится за имущество после рейдерского захвата

За несуществующий долг у нее отняли здание в 7 млн рублей
Вероника АЛЕКСАНДРОВА
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Ветеран труда из-за ошибок при торгах потеряла дело своей жизни, на которое зарабатывала более десятка летВетеран труда из-за ошибок при торгах потеряла дело своей жизни, на которое зарабатывала более десятка лет
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75-летняя Галина Ушакова из Тихорецкого района Краснодарского края – ветеран труда. Она больше полувека проработала в торговле. А начинала с продавца в потребкооперации в сентябре 1963 года. В начале 90-х годов женщина стала одним из первых предпринимателей в Тихорецком районе. Арендовала помещение и продавала стройматериалы. Потом купила бытовой вагончик и уже торговала в нем. Через несколько лет Галина Ушакова заработала на кирпичное здание на местном рынке. Дела шли в гору и уже в 2000-х средства от продаж были вложены в раскрутку бизнеса, в том числе, в покупку двухэтажной торговой постройки.

В бизнесе нет друзей…

В 2006 году все изменилось. В магазин к Галине Ушаковой нагрянули силовики, арестовали имущество и через торги перепродали. Забрали здание у предпринимательницы якобы за долги… перед лучшей подругой.

- Моя приятельница – тоже предприниматель. 15 лет назад она предложила помощь. Мне тогда как раз не хватало на то, чтобы доделать ремонт в магазине, - рассказывает Галина Ушакова. - И подруга, будучи осведомленная обо всех моих семейных делах, дала 400 тысяч в долг. Мы очень хорошо общались и ничего друг от друга не скрывали. Тогда она даже сказала, мол, не торопись отдавать, как раскрутишься – вернешь. О том, что в этом займе кроется подвох – я даже не подозревала.

Ушакова в потребкооперации старалась всегда быть в передовиках

Ушакова в потребкооперации старалась всегда быть в передовиках

Подруги оформили расписку, в которой не указали сроки возврата денег. Больше документов никаких не было, все было на доверии. Но через несколько месяцев приятельнице резко понадобилось вернуть деньги. Тогда Ушакова пошла перезанять сумму в банк под залог имущества. Но сотрудники кредитной организации сообщили, что здание магазина арестовано и займ ей не дадут.

- Я нашла необходимую сумму и погасила долг сразу, как только узнала об аресте. Но пристав все равно выставил здание на торги. Пытаясь быстрее реализовать имущество, как я считаю, было допущено много ошибок, которые несколько лет суды по каким-то причинам не учитывали, - говорит Галина Ушакова. – Как мне известно, у моей бывшей подруги близкие родственники работают в суде. Когда началась вся эта неразбериха с моим бизнесом, ее дочь, как мне стало известно, являлась судьей Тихорецкого городского суда. А сейчас она уже судья Верховного суда. Внук моей подруги с 2003 года по 2005 года тоже занимал должность судьи Тихорецка – во всяком случае, так говорят. Сейчас он работает в арбитраже Северо-Кавказского округа.

Ошибки при захвате

Женщина уверена, что она стала жертвой рейдерского захвата. Но опускать руки не намерена.

- На адвокатов и поездки по судам потрачены огромные деньги – и всё бесполезно, за это время можно было бы купить такое же здание и начать новый бизнес. Но мне просто хочется справедливости, буду идти до конца, - пояснила Галина Ушакова. - Я более 10 лет билась в судах за свое имущество, доказывала, что ничего не нарушала. Но лёд тронулся только тогда, когда я сходила на личный прием к руководителю кубанского следственного комитета Вадиму Бугаенко.

Уголовное дело возбудили, но суды идут до сих пор

Уголовное дело возбудили, но суды идут до сих пор

Это было в 2017 году. Следственный комитет тогда возбудил уголовное дело в отношении бывшего судебного пристава Александра Ковалева. Именно он, по версии следствия, наложил арест и выставил на торги имущество Ушаковой.

- Имущество отправили на аукцион при фактическом погашении долга. Судебный пристав должен был отозвать с торгов здание, чего сделано не было, - пояснили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю. -

Пристав должен был действовать так: сначала арестовать счета предпринимательницы, на которые ежемесячно поступала арендная плата около 50 тысяч рублей в месяц, а уже потом совершать остальные шаги. Но он это проигнорировал.

- Часть первого этажа я сдавала в аренду и имела постоянную фиксированную прибыль, - объясняет Ушакова. - Но людей, которые отобрали у меня здание, как я считаю, деньги не интересовали. Объект продали в 10 раз ниже рыночной стоимости. То есть имущество в 7 млн рублей ушло с торгов за 700 тысяч. И данный факт следователи посчитали крупным ущербом.

- В деянии пристава установлена халатность, то есть неисполнение и ненадлежащее исполнение должностным лицом, что повлекло причинение крупного ущерба, - говорится в постановлении Следкома.

За время работы активистку неоднократно отмечали медалями как ударника труда

За время работы активистку неоднократно отмечали медалями как ударника труда

Но до сих пор нерешенным остается ещё один нюанс. Было арестовано только здание, а несколько гаражей на территории объекта не вошли в опись, соответственно, не были проданы – они так и находятся в подвешенном состоянии.

Звенья рейдерской системы?

- Кстати, как мне известно, торги выиграла жена человека тогда ещё занимающего одну из высоких должностей батальона ДПС по Тихорецкому району. В настоящее время его нет в живых, погиб от несчастного случая, - рассказывает женщина. – Как я считаю, чтобы создать конкуренцию на аукционе, в нем задействовали несколько сотрудников Госавтоинспекции. Позже ДПСники признались, что участвовали в этой схеме, но их показания нигде не стали учитывать, просто со временем про детали забыли.

Далее имущество было снова перепродано. Его купил местный фермер. А через время у здания снова появился новый владелец.

А ветеран труда Галина Ушакова уже почти 15 лет не может отсудить свое имущество и доказать, что приставы выставили здание на торги незаконно.

КСТАТИ

Пристав стал адвокатом

В 2006 году, когда было арестовано имущество, Александар Ковалев трудился приставом, но потом ушел из ведомства и стал адвокатом.

- На одном из заседаний он предоставил документы, подтверждающие, что в день проведения торгов находился в отпуске и отменить аукцион он никак не мог, это должны были сделать его коллеги. Сколько ещё будет судов, чтобы найти виновного, можно только догадываться, - вздыхает Галина Ушакова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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