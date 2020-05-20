На Кубани ветеран труда 15 лет судится за имущество после рейдерского захвата

75-летняя Галина Ушакова из Тихорецкого района Краснодарского края – ветеран труда. Она больше полувека проработала в торговле. А начинала с продавца в потребкооперации в сентябре 1963 года. В начале 90-х годов женщина стала одним из первых предпринимателей в Тихорецком районе. Арендовала помещение и продавала стройматериалы. Потом купила бытовой вагончик и уже торговала в нем. Через несколько лет Галина Ушакова заработала на кирпичное здание на местном рынке. Дела шли в гору и уже в 2000-х средства от продаж были вложены в раскрутку бизнеса, в том числе, в покупку двухэтажной торговой постройки.

В бизнесе нет друзей…

В 2006 году все изменилось. В магазин к Галине Ушаковой нагрянули силовики, арестовали имущество и через торги перепродали. Забрали здание у предпринимательницы якобы за долги… перед лучшей подругой.

- Моя приятельница – тоже предприниматель. 15 лет назад она предложила помощь. Мне тогда как раз не хватало на то, чтобы доделать ремонт в магазине, - рассказывает Галина Ушакова. - И подруга, будучи осведомленная обо всех моих семейных делах, дала 400 тысяч в долг. Мы очень хорошо общались и ничего друг от друга не скрывали. Тогда она даже сказала, мол, не торопись отдавать, как раскрутишься – вернешь. О том, что в этом займе кроется подвох – я даже не подозревала.

Ушакова в потребкооперации старалась всегда быть в передовиках

Подруги оформили расписку, в которой не указали сроки возврата денег. Больше документов никаких не было, все было на доверии. Но через несколько месяцев приятельнице резко понадобилось вернуть деньги. Тогда Ушакова пошла перезанять сумму в банк под залог имущества. Но сотрудники кредитной организации сообщили, что здание магазина арестовано и займ ей не дадут.

- Я нашла необходимую сумму и погасила долг сразу, как только узнала об аресте. Но пристав все равно выставил здание на торги. Пытаясь быстрее реализовать имущество, как я считаю, было допущено много ошибок, которые несколько лет суды по каким-то причинам не учитывали, - говорит Галина Ушакова. – Как мне известно, у моей бывшей подруги близкие родственники работают в суде. Когда началась вся эта неразбериха с моим бизнесом, ее дочь, как мне стало известно, являлась судьей Тихорецкого городского суда. А сейчас она уже судья Верховного суда. Внук моей подруги с 2003 года по 2005 года тоже занимал должность судьи Тихорецка – во всяком случае, так говорят. Сейчас он работает в арбитраже Северо-Кавказского округа.

Ошибки при захвате

Женщина уверена, что она стала жертвой рейдерского захвата. Но опускать руки не намерена.

- На адвокатов и поездки по судам потрачены огромные деньги – и всё бесполезно, за это время можно было бы купить такое же здание и начать новый бизнес. Но мне просто хочется справедливости, буду идти до конца, - пояснила Галина Ушакова. - Я более 10 лет билась в судах за свое имущество, доказывала, что ничего не нарушала. Но лёд тронулся только тогда, когда я сходила на личный прием к руководителю кубанского следственного комитета Вадиму Бугаенко.

Уголовное дело возбудили, но суды идут до сих пор

Это было в 2017 году. Следственный комитет тогда возбудил уголовное дело в отношении бывшего судебного пристава Александра Ковалева. Именно он, по версии следствия, наложил арест и выставил на торги имущество Ушаковой.

- Имущество отправили на аукцион при фактическом погашении долга. Судебный пристав должен был отозвать с торгов здание, чего сделано не было, - пояснили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю. -

Пристав должен был действовать так: сначала арестовать счета предпринимательницы, на которые ежемесячно поступала арендная плата около 50 тысяч рублей в месяц, а уже потом совершать остальные шаги. Но он это проигнорировал.

- Часть первого этажа я сдавала в аренду и имела постоянную фиксированную прибыль, - объясняет Ушакова. - Но людей, которые отобрали у меня здание, как я считаю, деньги не интересовали. Объект продали в 10 раз ниже рыночной стоимости. То есть имущество в 7 млн рублей ушло с торгов за 700 тысяч. И данный факт следователи посчитали крупным ущербом.

- В деянии пристава установлена халатность, то есть неисполнение и ненадлежащее исполнение должностным лицом, что повлекло причинение крупного ущерба, - говорится в постановлении Следкома.

За время работы активистку неоднократно отмечали медалями как ударника труда

Но до сих пор нерешенным остается ещё один нюанс. Было арестовано только здание, а несколько гаражей на территории объекта не вошли в опись, соответственно, не были проданы – они так и находятся в подвешенном состоянии.

Звенья рейдерской системы?

- Кстати, как мне известно, торги выиграла жена человека тогда ещё занимающего одну из высоких должностей батальона ДПС по Тихорецкому району. В настоящее время его нет в живых, погиб от несчастного случая, - рассказывает женщина. – Как я считаю, чтобы создать конкуренцию на аукционе, в нем задействовали несколько сотрудников Госавтоинспекции. Позже ДПСники признались, что участвовали в этой схеме, но их показания нигде не стали учитывать, просто со временем про детали забыли.

Далее имущество было снова перепродано. Его купил местный фермер. А через время у здания снова появился новый владелец.

А ветеран труда Галина Ушакова уже почти 15 лет не может отсудить свое имущество и доказать, что приставы выставили здание на торги незаконно.

КСТАТИ

Пристав стал адвокатом

В 2006 году, когда было арестовано имущество, Александар Ковалев трудился приставом, но потом ушел из ведомства и стал адвокатом.

- На одном из заседаний он предоставил документы, подтверждающие, что в день проведения торгов находился в отпуске и отменить аукцион он никак не мог, это должны были сделать его коллеги. Сколько ещё будет судов, чтобы найти виновного, можно только догадываться, - вздыхает Галина Ушакова.