Коронавирус в Сочи, последние новости на 21 мая 2020: в городе подтверждено 2 новых случая опасной инфекции

Из 91 нового случая коронавируса в регионе, в Сочи подтвержденный диaгноз COVID-19 выявлен у 2 человек. Об этом сообщили в краевом оперaтивном штaбе .

За период с начала пандемии, в городе диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 264 пациентов.

– Общее число заболевших составляет 2883 человека, из них 165 детей. 1540 пациентов выписаны с выздоровлением, в том числе 179 – за последние сутки. 37 человек находятся в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких, – рассказали в Минздраве региона.

За период с начала эпидемии 26 человек скончались.

В Сочи все еще закрыты пляжи, скверы и парки, не работают крупные торговые центры. Власти Сочи проверяют готовность местных санаториев е открытию с 1 июня. В соответствии с правилами Роспотребнадзора, в санаториях предусмотрен целый ряд ограничений, касающихся проживания и организации питания гостей.

Как ожидается, комитетом по бюджету Госдумы РФ будут рассмотрены дополнительные меры поддержки курортной отрасли, пострадавшей от введения карантинных мер.

В обсерваторах региона остаются 2225 человек, температура у всех в норме, состояние удовлетворительное.

За все время выявлено 37 положительных результатов тестов на COVID 19 у проживающих в обсерваторах.

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