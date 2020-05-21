2020-05-20T11:19:02+03:00
Общество

Коронавирус в Сочи, последние новости на 21 мая 2020: в городе подтверждено 2 новых случая опасной инфекции

Мы собрали последние новости о коронавирусе в городе на 21 мая 2020 года
Михаил КОНСТАНТИНОВ
Поделиться:
В Сочи выявлено два новых случая заболевания COVID 19В Сочи выявлено два новых случая заболевания COVID 19Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Из 91 нового случая коронавируса в регионе, в Сочи подтвержденный диaгноз COVID-19 выявлен у 2 человек. Об этом сообщили в краевом оперaтивном штaбе .

За период с начала пандемии, в городе диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 264 пациентов.

– Общее число заболевших составляет 2883 человека, из них 165 детей. 1540 пациентов выписаны с выздоровлением, в том числе 179 – за последние сутки. 37 человек находятся в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких, – рассказали в Минздраве региона.

За период с начала эпидемии 26 человек скончались.

В Сочи все еще закрыты пляжи, скверы и парки, не работают крупные торговые центры. Власти Сочи проверяют готовность местных санаториев е открытию с 1 июня. В соответствии с правилами Роспотребнадзора, в санаториях предусмотрен целый ряд ограничений, касающихся проживания и организации питания гостей.

Как ожидается, комитетом по бюджету Госдумы РФ будут рассмотрены дополнительные меры поддержки курортной отрасли, пострадавшей от введения карантинных мер.

В обсерваторах региона остаются 2225 человек, температура у всех в норме, состояние удовлетворительное.

За все время выявлено 37 положительных результатов тестов на COVID 19 у проживающих в обсерваторах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

За время работы через обсерватор в Сочи прошло более 2 тысяч человек

За время с начала работы 22 апреля коронавирусная инфекция после тестирования подтвердилась у 31 постояльца сочинского обсерватора, расположенного в Адлерском районе курорта. (читать далее)

Власти Сочи проверили готовность 65 санаториев, которые откроются 1 июня

Единовременно здравницы смогут принять около 20 тысяч туристов (читать далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Глава Красногвардейского района Адыгеи подал в отставку после массового заражения на похоронах
В Краснодаре 19 мая за нарушение карантина выписали еще 229 штрафов
Вениамин Кондратьев выступит с заявлением на заседании краевого оперативного штаба 21 мая
На месте будущего Дальнего обхода Краснодара обнаружено уникальное захоронение железного века
В конце мая в Новороссийске, Геленджике и Крымском районе отключат воду
На участке по улице Дзержинского в Краснодаре запретят парковку машин
Почти 10 тысяч жителей Кубани воспользовались кредитными каникулами
Несмотря на карантин: на Кубани строительство болеев 30 школ и детсадов идет по графику
В Сочи волонтёры отработали более 1 тысячи заявок от жителей во время карантина
Мэр Краснодара: послабление режима будет как только прекратится рост заболеваемости
В Горячем Ключе заканчивают возведение дома для переселения людей из ветхого жилья
«Ростелеком» охватил оптическими сетями 17 населенных пунктов в Адыгее
Краснодарское предприятие увеличит выпуск антисептиков до 15 тонн в сутки
Исполнять обязанности главврача в больнице Армавира, где произошел скандал с выплатами, будет депутат
Жителям Кубани в условиях распространения коронавирусной инфекции выплатили более 70 млн рублей
В Краснодаре Тургеневский мост частично закрыли из-за ремонта
Власти Адыгеи не допустили празднования массовой свадьбы
МТС ищет новых сотрудников на Кубани
ВТБ Лизинг планирует поставить группе компаний «Ростелеком» оборудование на 2,7 млрд руб.
В Ейске 10-летний мальчик устроил погром на кладбище
В Сочи собираются создать единый бренд местного чая
Правительство упростит проведение сделок с недвижимостью
В Краснодарском крае полицейские проводят операцию «Таксист»
Глава Краснодара Евгений Первышов поручил ускорить строительство школы в поселке Российском