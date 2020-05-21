Число заболевших коронавирусом в Сочи на 21 мая 2020: в городе диагноз COVID 19 подтвержден у 264 пациентов

В Сочи за период с начала эпидемии коронавирусная инфекция выявлена у 264 человек.

Всего за сутки в регионе коронавирус подтвержден у 91 пациента.

-Всего в медицинские учреждения региона с подозрением на COVID-19 обратились 7202 человека, в их числе 742 ребенка. Продолжают стационарное лечение 2271 человек, из них 168 детей. В поликлиниках по месту жительства находятся 12411 человек. , - рассказали в региональном Минздраве .

В Сочи на фоне все еще закрытых в связи с карантинными мерами парков, скверов и набережных, продолжают готовиться к курортному сезону.

Глава города Алексей Копайгородский посетил санаторий «Южное Взморье», который с 1 июня откроется для гостей. В связи с требованиями Роспотребнадзора, в санатории будут предусмотрены ограничительные меры по части размещения и питания туристов..

Всего в Сочи с начала июня начнут работу 65 здравниц.

В обсерваторах края остаются 2225 человек, температура у всех в норме, состояние удовлетворительное.

За все время выявлено 37 положительных результатов тестирования на COVID 19 у проживающих в обсерваторах региона.

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