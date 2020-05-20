На Кубани опрашивают медиков, заявлявших о невыплатах надбавок за работу с коронавирусными больными

Сразу несколько медицинских работников Краснодарского края сообщили СМИ, что после публичных обращений о невыплате надбавок с коронавирусными больными, им пришлось общаться со следователями.

Эту информацию «КП-Кубань» подтвердили сразу несколько источников в правоохранительных органах.

- После публикации обращений о невыплатах сразу в нескольких районах края начались проверки, в рамках которых медиков опрашивают, берут объяснения, чтобы установить все обстоятельства. Отмечу, что речи о допросах не идет, - сообщил «КП-Кубань» информированный источник.

Ранее в СУ СК России сообщали, что процессуальные решения будут приняты по результатам проверок. Мероприятия проводят в Абинском, Кавказском, Усть-Лабинском, Успенском, Красноармейском районах и Краснодаре. Кроме того, проверки проводят и сотрудники прокуратуры.

- Территориальные прокуроры ориентированы на выяснение фактических обстоятельств полноты и своевременности выплаты указанных надбавок, инициированы встречи с коллективом и руководством медицинских учреждений, от работников получаются письменные объяснения о возможном нарушении их прав, - говорится в заявлении пресс-службы прокуратуры Краснодарского края.

Одна из таких проверок уже закончилась возбуждением уголовного дела о халатности в отношении главврача городской больницы Армавира, сотрудники которой также заявляли об отсутствии положенных выплат.

19 мая губернатор Кубани сообщил о том, что 8871 кубанский медработник получил доплаты за факт работы с коронавирусными больными.

- Все выплаты были доведены медикам в стопроцентном объеме. Благодаря тому, что правительство выпустило разъяснения к постановлению, в медучреждениях региона был сделан перерасчет и дополнительно направлены средства. Таким образом, надбавки получил 8871 кубанский медработник на общую сумму 260 млн рублей. Средства для дальнейших выплат у края есть. Безусловно, все медики, которые непосредственно работали с больными коронавирусом, получат свои выплаты, - заверил Вениамин Кондратьев.