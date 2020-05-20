Вместо школьной литературы – курортный роман: в Сочи беременная восьмиклассница не выдает отца будущего ребенка

Не забылась еще история 13-летней девочки, которая приехала к родне на Кубань, чтобы сделать аборт. И вот новая история с беременностью другой школьницы – 15-летней Карины Калининой (имя и фамилия изменены – Авт.) из Сочи.

Девочка учится в 8 классе – успеваемость у нее хорошая, к поведению нареканий нет. Большие успехи делала Карина и в спорте. После того, как в ее родном городе прошла Олимпиада в 2014 году, появилось множество секций. Выбор школьницы пал на конькобежный спорт. Постоянные тренировки, отработка элементов – с каждым днем техника девочки становилась все лучше. Тренер даже сформировал команду, которая часто участвовала в соревнованиях по эстафете. В юниорских турнирах Карина не раз занимала призовые места.

Девочка выросла в многодетной семье.

Спортивные наставники пророчили ей большое будущее, но в какой-то момент заметили, что девочка перестала появляться на тренировках. Причиной тому, как оказалось, стало интересное положение школьницы. Причем сама девочка, похоже, не поняла, что беременна. Сомнения у нее появились лишь пару недель назад, но о них она родителям не рассказала.

- Несовершеннолетняя записалась к гинекологу. На прием пришла одна. После планового медицинского осмотра ее беременность подтвердилась. Срок у нее уже 25-26 недель, по акушерскому исчислению это 6-й месяц, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в женской консультации. – Во всех подобных случаях врач обязан сообщить о беременности правоохранителям.

В юниорских турнирах школьница не раз занимала призовые места.

Начались разбирательства. Правда, девочка, до этого скрывавшая свою беременность, теперь утаивает отца ребенка. По некоторым данным, молодой человек тоже спортсмен. В Сочи он приезжал на сборы. Когда было свободное время, он гулял по городу, отдыхал на пляже, где и увидел Карину.

- Его зовут Артем, ему 17 лет. Больше ничего о нем не знаю, - рассказывала правоохранителям девочка. - Познакомились мы с ним в сентябре 2019 года, гуляли вместе.

О том, что дружеское общение закончилось беременностью, молодой человек, похоже, еще не знает. Сама Карина правоохранителям заявила, что претензий к парню абсолютно не имеет, насилия не было - все произошло по взаимному согласию. Скорее всего, именно поэтому девочка не разглашает личность отца, ведь ему грозит уголовная ответственность.

- Девочка воспитывается в многодетной семье. У нее два старших брата. Родители у нее порядочные, работяги. Мама и отчим старались дать как можно больше своим детям, поэтому Карина и записалась в секцию по конькобежному спорту, - рассказывают «КП» - Кубань» знакомые семьи.

О том, какое решение приняла школьница, неизвестно. Однако врачи говорят, что прерывание беременности на таком большом сроке опасно для здоровья будущей мамы. Особенно в столь юном возрасте.

В школе, где учится девочка, о случившемся уже знают, ситуацию взяли на контроль, оказывают содействие правоохранителям.

- Материалы будут переданы в Следственный комитет, - уточняют «КП» - Кубань» в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 134 УК РФ «Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

13-летняя школьница из Белоруссии приехала к родне на Кубань, чтобы сделать аборт

Мать девочки заявление в полицию не писала. Но после поступления сигнала из больницы правоохранительные органы начали проверку на предмет того, кто же является отцом ребенка и нет ли здесь преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних (читайте далее)