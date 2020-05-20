47-летний известного кубанского депутата подозревают в особо крупном мошенничестве стал фигурантом уголовного дела. Как стало известно, в отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения».

А все началось с того, что прокуратура Краснодарского края провела проверку соблюдения законодательства в сфере долевого строительства. Выяснилось, что «Краснодар Сити», директором которого является подозреваемый, с августа 2015 года занимался возведением многоэтажек ЖК «Краснодар». Эти дома располагаются по улице Шоссе Нефтяников в Краснодаре.

- С февраля 2018 по 2019 годы мужчина, используя свое служебное положение в сговоре с неустановленными пока лицами осуществили хищение денег участников долевого строительства, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в прокуратуре Краснодарского края. – Он значительно завысил стоимость выполненных работ.

Всего за указанный период было привлечено более 230 миллионов рублей, часть из которых похищена.

- При этом свои обязательства застройщик не выполнил, - говорят в СУ СК по Краснодарскому краю.

Оперативное сопровождение осуществляется Управлением ФСБ по Краснодарскому краю.

В ближайшее время суд изберет меру пресечения политику. Пока он находится в изоляторе временного содержания подозреваемых в Краснодаре.

- Выявление новых эпизодов преступной деятельности, а также установление всего круга причастных к преступлению лиц находится на контроле прокуратуры, - добавляют в ведомстве.