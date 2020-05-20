Бэби-бум в Сочи: во время карантина на курорте начали размножаться животные

Буквально три дня назад в сочинском зоопарке санатория «Октябрьский» случилось долгожданное событие – в семействе ослов появился первенец. Своего малыша самка Джулия вынашивала 13 месяцев. Ослёнка назвали Джоси. Как рассказали в зоопарке, самочувствие мамочки и детеныша великолепное.

Ослёнка назвали Джоси. Фото Георгия Андриасова.

- И это далеко не финальный аккорд бэби-бума. Теперь ждем рождения жеребят у зебр, - сообщил сайту «КП»-Кубань» ветеринарный врач санаторного зоопарка Георгий Андриасов.

В зоопарке ждут рождения жеребят у зебр. Фото: @oktyabrskysan

По его словам, недавно появился на свет детеныш у карликовой зеленой мартышки. Она показала себя очень заботливой мамой: постоянно держит малыша на руках и ласкает его.

Недавно появился на свет детеныш у карликовой зеленой мартышки. Фото Георгия Андриасова

Но главной новостью бэби-бума стало рождение двух малышей у дикобразов. Это достаточно редкое явление в неволе. В этом году санаторному зоопарку подарили самца-альбиноса Кактуса и двух колючих брюнеток: Розочку и Юкку.

- Розочка родила два черненьких дикобраза-мальчика. Роды прошли нормально, детеныши очень активные, - уточнил Георгий Андриасов.

Розочка с малышами. Фото: @oktyabrskysan

Он обратил внимание, что, несмотря на сложное время, в зоопарке санатория уход за птицами и млекопитающими ведется в обычном режиме. Персонал работает в полном составе, уборка вольеров проводится регулярно, еда у животных - в достатке.

- Животные сейчас отдыхают от посетителей. Возможно, в этом причина бэби-бума, - считает ветеринарный врач санаторного зоопарка.

Сочинский парк «Южные культуры» Кавказского биосферного заповедника весной превращается в настоящие «птичьи ясли». Первыми обзавелись потомством пара черных австралийских лебедей. Причем, птенцы лебедей вылупились раньше обычного срока (апрель-май). По мнению орнитологов, это связано с аномально теплой погодой в декабре в Сочи. В начале марта черные лебеди впервые показали птенцов.

Сочинский парк «Южные культуры» Кавказского биосферного заповедника весной превращается в настоящие «птичьи ясли». Фото пресс-службы Кавказского заповедника.

Белые лебеди отложили яйца строго по календарю и в первых числах апреля уже сели на кладку. На большом пруду пара построила гнездо возле домика на острове. Чтобы защитить птиц от непогоды, рабочие парка соорудили над гнездом временный навес. В мае у благородных птиц вылупились очаровательные малыши. Заботливые родители без устали обучают их разным премудростям.

В вольерном комплексе «Лаура» у кабанов родились поросята. Фото пресс-службы Кавказского заповедника.

- В вольерном комплексе «Лаура» тоже пополнение. У кабанов родились поросята. Очаровательные малыши очень любят играть и без отдыха снуют по вольеру или принимают грязевые ванны вместе с родителями, - отметили в пресс-службе Кавказского заповедника, напомнив, что кабаны относятся к отряду парнокопытных.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Сочи на горных курортах вместо туристов бродят медведи

На опустевшие территории приютов безбоязненно выходят дикие животные [фото, видео]

«Злые птицы»: В парке Сочи гусь согнал лебедя с кладки

Два семейства не поделили старый пруд [фото]

Карантин в зоопарке Сочи: Более 100 животных отдыхают от посетителей и радуются весне

В вольерах санатория «Октябрьский» появились необычные новоселы: пара валлийских черноносых овец и самец патагонской мары (продолжение)