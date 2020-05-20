2020-05-20T18:49:15+03:00
Происшествия

На Кубани депутат расстрелял домашних собак в пяти метрах от их хозяев

Хозяева питомцев заявили на него в полицию, в произошедшем разбираются силовики
Виталий КАРНАУХ
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Теперь в произошедшем разбираются силовики.Теперь в произошедшем разбираются силовики.
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Новость о темрюкском догхантере разлетелась по району со скоростью света. Владимир Ченчик, депутат, в Темрюкском районе достаточно известен. Кому-то помог деньгами или продовольствием, что зафиксировано в его депутатских отчетах за долгие годы, а кому-то не угодил своей озлобленностью на собак. Об этом рассказала жительница станицы Стародеревянковской Яна Попова.

- Мои домашние питомцы попали под прицел депутата, — рассказала «КП»-Кубань» девушка. — Ему почему-то показалось, что они представляют угрозу его животным. Как говорят у нас, он и раньше стрелял в питомцев, которые подходили к его ферме. Но никто в полицию не обращался, люди просто возмущались в соцсетях.

Теперь в произошедшем разбираются силовики

Теперь в произошедшем разбираются силовики

Но на этот раз жестокости депутата не было предела. На окраине станицы, у самого лимана, он построил ферму. В погожие дни, по словам местных, выпускает за ее ограду на открытую местность свою птицу.

- Мы в тот день решила выехать со своими двумя собаками на прогулку к лиману. Бросили автомобиль на дороге, взяли собак и пошли отдыхать, — рассказывает Яна Попова. — Но приехал фермер-депутат с ружьем, без лишних разговоров выстрелил в собак в пяти метрах от нас, сел в машину и уехал. Один наш пес умер сразу, на месте, другой убежал в канавку и там распластался, сейчас мы пытаемся его выходить. В тот же день мы написали заявление в полицию, вместе с участковым проехали на то самое место.

Затем – бесконечные вызовы в участок как Поповых, так и самого Ченчика. Оружие у него, по словам хозяев убитого животного, изъяли.

Сейчас этим делом занялись правоохранители. С местным отделом полиции «Комсомолке» связаться не удалось, а в пресс-службе ГУВД заявили, что полиция этот инцидент не комментирует, так как материал передан в Следственный комитет. В СК же сообщили, что дело к ним пока еще не поступало.

Владимир Ченчик.

Владимир Ченчик.

Высказалось и руководство партии, в которой состоит депутат.

- Это расправа над животными. Это за гранью. Бесчеловечное, жестокое преступление. Я обращаюсь к правоохранительным органам с просьбой оперативно провести расследование, и в случае, если подтвердятся данные факты, отправить дело в суд, чтобы человек получил наказание по всей строгости закона, - заявил ответственный секретарь Комиссии партии по этике Евгений Ревенко.

На период расследования членство Владимира Ченчика в региональном отделении партии приостановлено. Если факты подтвердятся, мужчину исключат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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