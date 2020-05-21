2020-05-20T21:42:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Краснодаре, последние новости на 21 мая 2020: карантин может вернуться, если заболевших будет больше

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Краснодаре на 21 мая 2020 года
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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Предлагаем вашему вниманию последние новости о коронавирусе в Краснодаре на 21 мая. До конца карантина в городе осталось всего два дня. Однако снятие многих ограничений с 23 мая вызывает серьезную тревогу у эпидемиологов.

- Важно, чтобы в Краснодаре не произошло резкого роста числа инфицированных COVID-19, и мы не ушли на новый виток распространения заболевания. Послабление режима карантина возможно, если сохранится стабильная динамика по количеству новых случаев. В противном случае - Роспотребнадзор может сохранить жесткий режим карантина, - заявил мэр Краснодара Евгений Первышов.

Количество больных коронавирусом в Краснодаре растет Фото: krd.ru

Количество больных коронавирусом в Краснодаре растет Фото: krd.ru

Все жители краевого центра с субботы смогут без пропусков передвигаться по городу. Закрытыми останутся только кафе, рестораны, парки и развлекательные заведения. Возобновит работу общественный транспорт.

Число больных коронавирусом в Краснодаре на утро 21 мая увеличилось на 37 человек, и составило 1099.

На постах развернули только за один день 166 машин без пропусков, которые пытались попасть в город. А за день 118 патрулей выписали 229 штрафов за грубое нарушение карантина и 117 уведомлений о необходимости соблюдения самоизоляции.

19 мая в обсерваторы Краснодара направили 56 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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