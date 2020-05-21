2020-05-21T11:09:59+03:00
Общество

Какие здравницы Горячего Ключа готовы принять туристов с 1 июня 2020 года: в городе откроются 5 санаториев, имеющих медицинскую лицензию

Открытие санаториев в Горячем Ключе после карантина: какие санатории будут открыты и как купить путевку [список]
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Фото: санаторий Предгорье КавказаФото: санаторий Предгорье Кавказа
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Открытие санаториев в Горячем Ключе после карантина намечено на 1 июня. 5 здравниц Горячего Ключа готовы принять туристов и выполнят рекомендации Роспотребнадзора, связанные с ограничениями из-за эпидемии коронавируса. В городе откроют только те санатории, которые имеют специальную медицинскую лицензию.

- В Горячем Ключе пять здравниц, имеющих медицинские лицензии. С 1 июня в них уже забронировано 96 мест, - рассказали в администрации курорта.

Заезд в них возможен только при наличии путевки и санаторно-курортной карты. Путевки можно купить удаленно, а карту можно получить в ближайшей поликлинике по полису ОМС.

Селить гостей будут по одному человеку в номер, исключение составляют семьи. Правда, принять отдыхающих организации могут только после выполнения предписаний Роспотребнадзора.

Бассейны, спа-комплексы, развлекательные объекты, а также парки, скверы, набережные и другие общественные пространства при этом пока остаются закрытыми для посещения.

- Мы внимательно следим за рекомендациями Роспотребнадзора, следуем не только нашим высоким санитарно-гигиеническим нормам, но и специально разработанным для данной ситуации мерам предосторожности, - заверяют представители лечебниц.

БУДЬ В КУРСЕ

Какие санатории Горячего Ключа начнут работать с 1 июня

Санаторий «Горячий Ключ», улица Псекупская, 2

Санаторий «Русь», улица Лермонтова, 41

Санаторий «Звездный», улица Ленина, 5

Санаторий «Предгорье Кавказа», улица Ленина, 2

Санаторий «Горный», улица Радищева, 46

ИСТОЧНИК KP.RU

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