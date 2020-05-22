2020-05-21T12:43:55+03:00
Общество

Коронавирус в Сочи, последние новости на 22 мая 2020: в городе подтверждено 11 новых случаев опасной инфекции

Мы собрали последние новости о коронавирусе в городе на 22 мая 2020 года
Михаил КОНСТАНТИНОВ
Поделиться:
В Сочи выявлено 11 новых случаев COVID 19В Сочи выявлено 11 новых случаев COVID 19Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Из 91 нового случая коронавируса в регионе, в Сочи подтвержденный диaгноз COVID-19 выявлен у 11 человек. Среди заболевших в Сочи-шестеро детей. Четверым из них по 5 лет, остальным 10 и 17 лет. Об этом сообщили в краевом оперaтивном штaбе .

За период с начала пандемии, в городе диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 275 пациентов.

– 41 пациент находится в тяжелом состоянии на ИВЛ в инфекционной больнице №2 Сочи, СКИБ, инфекционной больнице №3 Новороссийска, горбольнице Горячего Ключа, Тихорецкой, Лабинской и Крымской ЦРБ, горбольнице №1 Краснодара, ККБ №2 и ККБ №1, – – рассказали в Минздраве региона.

За период с начала эпидемии 26 человек скончались.

В Сочи все еще закрыты пляжи, скверы и парки, не работают крупные торговые центры. Власти Сочи проверяют готовность местных санаториев е открытию с 1 июня. В соответствии с правилами Роспотребнадзора, в санаториях предусмотрен целый ряд ограничений, касающихся проживания и организации питания гостей.

Как ожидается, комитетом по бюджету Госдумы РФ будут рассмотрены дополнительные меры поддержки курортной отрасли, пострадавшей от введения карантинных мер.

В обсерваторах края находится 2394 человека. За все время через них прошло 5536 граждан.

За все время выявлено 37 положительных результатов тестов на COVID 19 у проживающих в обсерваторах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Сочи волонтёры отработали более 1 тысячи заявок от жителей во время карантина

Добровольцы доставляют нуждающимся горожанам продукты питания и лекарства на дом, выгуливают домашних животных, выносят мусор. (читать далее)

Бэби-бум в Сочи: во время карантина на курорте начали размножаться животные

Буквально три дня назад в сочинском зоопарке санатория «Октябрьский» случилось долгожданное событие – в семействе ослов появился первенец. Своего малыша самка Джулия вынашивала 13 месяцев. Ослёнка назвали Джоси. Как рассказали в зоопарке, самочувствие мамочки и детеныша великолепное. (читать далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Краснодаре 21 мая за нарушение карантина оштрафовали 230 человек
ЕГЭ в Краснодарском крае пройдет 29 июня с проверкой температуры и социальной дистанцией
Вениамин Кондратьев попросил президента поддержать пострадавших от заморозков и засухи аграриев
Дочь Сергея Галицкого вошла в число богатейших наследников России
ВТБ и «Сколково» стали технологическими партнерами
На Кубани краевую выплату получат более 8 тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья
Путин поддержал решение действующего губернатора Краснодарского края баллотироваться на новый срок
В Краснодаре ГК «Европея» ввела в эксплуатацию три новых дома
В Сочи задержали игроков в покер, которые арендовали дом для этого
В Адыгее участников массовых похорон оштрафуют
Число умерших от коронавируса в Адыгее на 20 мая 2020 года увеличилось до 9 человек
«Карантин под кайфом»: в обсерваторе Сочи охрана обнаружила наркотики в одной из продуктовых передач
Невнимательные водители нанесли ущерб энергетикам на 1,2 млн рублей
В центре Краснодара археологи нашли клад и захоронения древних меотов
Известного кубанского депутата заключили под стражу до 19 июня
В Краснодаре на станкостроительном заводе создали первую в России автоматическую линию для производства медицинских масок
Альфа-Банк отменил рекламную кампанию и будет платить клиентам за продвижение Альфа-Карты
Бывшие руководители «Сочиавтотранса» два года незаконно выписывали себе премии
На Кубани задержали педофила, надругавшийся над двумя пятилетними девочками в недостроенном гараже
ВТБ фиксирует снижение числа обращений по кредитным каникулам на треть
В Краснодарском крае ожидаются ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра
В Кореновском районе 9-летний велосипедист попал под колеса авто
В Краснодаре обновят подземный переход на Старокубанском кольце
Вениамин Кондратьев о снятии карантина после 23 мая: между городами и станицами ездить можно только по пропускам
В Сочи готовятся к мощным ливням
В Краснодаре за сутки коронавирус подтвердился у 29 пациентов и сотрудников геронтологического центра
В Краснодаре на кольце на улице Дзержинского заработала новая схема движения