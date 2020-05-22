Коронавирус в Сочи, последние новости на 22 мая 2020: в городе подтверждено 11 новых случаев опасной инфекции

Из 91 нового случая коронавируса в регионе, в Сочи подтвержденный диaгноз COVID-19 выявлен у 11 человек. Среди заболевших в Сочи-шестеро детей. Четверым из них по 5 лет, остальным 10 и 17 лет. Об этом сообщили в краевом оперaтивном штaбе .

За период с начала пандемии, в городе диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 275 пациентов.

– 41 пациент находится в тяжелом состоянии на ИВЛ в инфекционной больнице №2 Сочи, СКИБ, инфекционной больнице №3 Новороссийска, горбольнице Горячего Ключа, Тихорецкой, Лабинской и Крымской ЦРБ, горбольнице №1 Краснодара, ККБ №2 и ККБ №1, – – рассказали в Минздраве региона.

За период с начала эпидемии 26 человек скончались.

В Сочи все еще закрыты пляжи, скверы и парки, не работают крупные торговые центры. Власти Сочи проверяют готовность местных санаториев е открытию с 1 июня. В соответствии с правилами Роспотребнадзора, в санаториях предусмотрен целый ряд ограничений, касающихся проживания и организации питания гостей.

Как ожидается, комитетом по бюджету Госдумы РФ будут рассмотрены дополнительные меры поддержки курортной отрасли, пострадавшей от введения карантинных мер.

В обсерваторах края находится 2394 человека. За все время через них прошло 5536 граждан.

За все время выявлено 37 положительных результатов тестов на COVID 19 у проживающих в обсерваторах.

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