2020-05-21T15:38:28+03:00
Общество

Число заболевших коронавирусом в Сочи на 22 мая 2020: в городе диагноз COVID 19 подтвержден у 275 пациентов

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Сочи на 22 мая 2020 года
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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В Сочи выявлено 275 больных COVID 19В Сочи выявлено 275 больных COVID 19Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Сочи за период с начала эпидемии коронавирусная инфекция выявлена у 275 человек. Среди 11 выявленных за последние сутки инфицированных коронавирусом в Сочи-шестеро детей. Четверым их них по 5, а еще двоим 10 и 17 лет.

Всего за сутки в регионе коронавирус подтвержден у 91 пациента.

За последние сутки в регионе врачи выписали 104 пациентов, и это вновь превысило число новых случаев. В целом уже более половины из всех заболевших коронавирусом на Кубани выздоровели.

– Такие показатели свидетельствуют об эффективности системы карантинных мероприятий и проводимой работы по выявлению кругов контактов заболевших. Люди попадают в поле зрения медиков на самой ранней, зачастую, бессимптомной стадии заболевания и начинают получать лечение, – отметили в краевом Минздраве.

В Сочи на фоне все еще закрытых в связи с карантинными мерами парков, скверов и набережных, продолжают готовиться к курортному сезону. Однако, из-за достаточно жестких требований Роспотребнадзора, работать с 1 июня смогут начать не все санатории курорта.

Власти Сочи поблагодарила волонтеров из молодежных организаций за большую помощь, которую они оказали пожилым горожанам с начала эпидемии. Продукты и медикаменты усилиями волонтеров доставлены более чем тысяче горожан

В обсерваторах края находится 2394 человека. За все время через них прошло 5536 граждан.

За все время выявлено 37 положительных результатов тестирования на COVID 19 у проживающих в обсерваторах региона.

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Буквально три дня назад в сочинском зоопарке санатория «Октябрьский» случилось долгожданное событие – в семействе ослов появился первенец. Своего малыша самка Джулия вынашивала 13 месяцев. Ослёнка назвали Джоси. Как рассказали в зоопарке, самочувствие мамочки и детеныша великолепное. (читать далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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