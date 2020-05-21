Совещание Вениамина Кондратьева по коронавирусу 21 мая 2020: прямая онлайн-трансляция
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выступит на заседании краевого оперативного штаба по коронавирусу 21 мая. Начало в 12:00. Карантин в Краснодарском крае действует до 23 мая, после чего запланировано постепенное смягчение ограничений.
Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию заседания краевого оперативного штаба, где будут озвучены дальнейшие решения о выходе из карантина.
Совещание оперштаба Краснодарского края по борьбе с коронавирусом. 21 мая 2020. Прямая трансляция.
ИСТОЧНИК KP.RU
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