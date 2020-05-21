2020-05-21T11:41:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Совещание Вениамина Кондратьева по коронавирусу 21 мая 2020: прямая онлайн-трансляция

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 21 мая 2020 года выступит на заседании краевого оперативного штаба по коронавирусу, онлайн-трансляция начнется в 12:00
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Вениамин Кондратьев выступит с заявлением о карантине в Краснодарском крае 21 мая Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяВениамин Кондратьев выступит с заявлением о карантине в Краснодарском крае 21 мая Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края
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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выступит на заседании краевого оперативного штаба по коронавирусу 21 мая. Начало в 12:00. Карантин в Краснодарском крае действует до 23 мая, после чего запланировано постепенное смягчение ограничений.

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию заседания краевого оперативного штаба, где будут озвучены дальнейшие решения о выходе из карантина.

Совещание оперштаба Краснодарского края по борьбе с коронавирусом. 21 мая 2020. Прямая трансляция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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