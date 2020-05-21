Подписаться на любимую «Комсомолку» можно не выходя из дома

«Комсомольская правда» - это не только один из крупнейших медиахолдингов России, но еще и один из ведущих. Сайт, газета и радио – на этих площадках наши журналисты обсуждают самые актуальные новости страны и регионов.

Аудитория комсомольских «ежедневок» - почти 2 млн человек, а у нашей «толстушки» - более 3 миллионов читателей. В сутки около полутора миллионов россиян слушают радио «КП», а сайт KP.RU имеет пятимиллионную аудиторию в день.

Именно поэтому читатели среди многих популярных изданий выбирают именно «Комсомольскую правду» - на этой площадке они делятся своим мнением, часто вступают в споры друг с другом. Мы – надежный источник информации. Кто-то читает новости на нашем сайте, а люди старшего поколения, привыкшие к печатной версии газеты, ежегодно выписывают «КП» и с удовольствием не только пролистывают страницы свежих номеров, но и внимательно вчитываются в публикации наших корреспондентов.

Позаботиться о близких в это сложное время можно не выходя из дома – любимая газеты всей страны предлагает оформить подписку онлайн. Кроме того, «Комсомолку» Вам будут доставлять бесконтактным способом.

Сделать это можно в интернет-магазине "КП" - просто оформить подписку онлайн. Газета будет приходить в Ваш почтовый ящик.

КСТАТИ

Уважаемые владельцы торговых точек! Если ваши клиенты хотят покупать в вашем магазине «Комсомолку», мы готовы к сотрудничеству. Звоните нам по телефону 8(961) 510-52-13 и заказывайте доставку любимой газеты.

ГДЕ КУПИТЬ?

Тем, кто уже подписан, почтальоны по-прежнему продолжают приносить «Комсомолку». А купить газету можно в почтовых отделениях, магазинах сетей «Табрис», «Окей», «Ашан», «Лента», «Магнит», «Перекресток».