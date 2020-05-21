2020-05-21T19:01:34+03:00
Общество

КТК закупает для больниц Кубани 13 аппаратов ИВЛ

Пять приборов отправят в госпиталь Новороссийска, другие восемь – по клиникам края
Сергей ПЕТРОВ
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Фото: Сергей МАЗУРОВФото: Сергей МАЗУРОВ
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Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) закупает для больниц Краснодарского края 13 новых аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Компания решила помочь здравоохранению региона в борьбе с COVID-19.

Направят оборудование в несколько лечебных учреждений Краснодарского края, которые сейчас перепрофилированы в госпитали. Это инфекционная больница № 3 Новороссийска, где располагается Консорциум. Сюда поступит пять аппаратов ИВЛ. Еще восемь приборов распределят между муниципалитетами края.

Консорциум остановил свой выбор на аппаратах Lufter 5 и HAMILTON C3. Устройства считаются лучшими в мире по качеству и являются лидерами рынка в этой области.

Аппараты ИВЛ считаются лучшими в мире по качеству и являются лидерами рынка в этой области

Аппараты ИВЛ считаются лучшими в мире по качеству и являются лидерами рынка в этой области

Преимущество медицинского оборудования швейцарской фирмы HAMILTON в системе так называемой замкнутой вентиляции. На пациента только требуется надеть маску или интубировать, чтобы прибор сам начал выполнять необходимые функции в режиме автомата. Он полностью настроится по физиологическим показателям пациента: давлению, объему легких и механике их работы, функциям сердца и другим. Это облегчает задачу врача вновь и вновь проверять настройки аппарата.

В начале пандемии коронавируса медики многих регионов нашей страны отмечали рискованную нехватку оборудования вентиляции легких.

Но сейчас в новороссийском госпитале есть 35 аппаратов ИВЛ. Исходя из мировой практики борьбы с данной инфекцией, пока только их наличие помогает спасать человеческие жизни.

Надо сказать, зараженных коронавирусом в городе-герое 58 человек по данным оперативного штаба на 20 мая. Часть из них уже выздоровели.

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