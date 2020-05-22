2020-05-22T10:55:07+03:00
Общество

Коммунальщики Сочи готовят город к курортному сезону

Выполняется значительный объем подготовительных работ
Михаил КОНСТАНТИНОВ
Поделиться:
ЖКХ Сочи готовится к летнему сезону. Фото прес-службы мэрии СочиЖКХ Сочи готовится к летнему сезону. Фото прес-службы мэрии Сочи
Изменить размер текста:

Несмотря на карантин, в городе не прекращается активная работа по подготовке коммунальных систем к летнему курортному сезону. Сотрудники МУП «Водосток» завершили уже более 70% запланированных работ.

Главная задача очистка, восстановление и ремонт ливнеотводов и коллекторов. Для Сочи, с его частыми сильными дождями, это крайне важно.

В Имеретинской низменности прочищены нагорные канала на протяжении целых 7 километров. Такая необходимость назрела давно- по словам коммунальщиков, с каждых 10 квадратных метров каналов убрано больше тонны песка, камня и ила.

Серьезная работа выполнена и в районе остановки «Фара», в Адлере. На этом участке федеральной трассы, который традиционно наиболее подвержен сильным подтоплениям, полностью очищены ливневые сети.

Коммунальщики ведут подготовку сетей. Фото пресс-службы мэрии Сочи

Коммунальщики ведут подготовку сетей. Фото пресс-службы мэрии Сочи

В мэрии курорта подчеркивают, что несмотря на все нынешние ограничения, уже в краткосрочной перспективе инфраструктура города должна быть полностью готова к массовому приезду туристов.

Продолжают подготовку к летнему сезону и работники «Водоканала». Сейчас идёт замена почти 9 км сетей водопровода и полутора тысяч метров сетей канализации. Ежедневно специалисты предприятия обследуют сети во всех районах Сочи, ремонтируют колодцы и благоустраивают прилегающую территорию.

Работы по подготовке ЖКХ к лету близятся к завершению. Фото пресс-службы мэрии Сочи

Работы по подготовке ЖКХ к лету близятся к завершению. Фото пресс-службы мэрии Сочи

- Важно, чтобы вся система жилищно-коммунального хозяйства работала в Сочи бесперебойно. Поэтому, понимая, что летом, после снятия ограничений в Сочи может приехать много гостей курорта, мы уже сейчас проводим все необходимые работы, - отметил вице-мэр Сочи Сергей Робилко.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Кореновском районе реализуют масштабные проекты по благоустройству
На улицы Сочи возвращается почти весь общественный транспорт
В Краснодаре по улице Хакурате для пешеходов сделают полноценный тротуар
В Сочи ожидают грозу, ливни и шквалистый ветер
В Сочи машина упала в 40-метровый обрыв
На Кубани приступили к установке скульптурной композиции на месте прохождения 45-й параллели
Тело мумифицированной женщины обнаружили в Анапе
Российская авиакомпания назвала самолет в честь Краснодара
В честь 75-летия Победы в Новороссийске откроют новый сквер
В Кропоткине мотоциклист вылетел с дороги
Пять игроков «Краснодара» прилетели в Россию и попали на карантин
В Краснодаре в обсерваторы 21 мая направили 41 человека
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 22 мая 2020 года: число пациентов с COVID-19 превысило 3 тысячи
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 22 мая 2020 года увеличилось еще на 92 человека
На Кубани осудили жителя Ставропольского края, который срывал золотые цепочки с пожилых женщин
В мэрии Сочи состоялся онлайн-прием граждан
На Кубани построят газораспределительные сети на территории 11 районов
В Краснодаре мужчина до смерти забил собутыльника
В Кущевском районе 59-летняя женщина по поддельным документам получала социальные выплаты
Жительница Кубани похитила у знакомой телефон и через приложение перевела с ее счета 40 тысяч рублей
В Сочи с 1 июня запустят сезонные маршруты
В Новороссийске одиннадцати улицам присвоены имена героев-малоземельцев
В Краснодаре 21 мая за нарушение карантина оштрафовали 230 человек
ЕГЭ в Краснодарском крае пройдет 29 июня с проверкой температуры и социальной дистанцией
Вениамин Кондратьев попросил президента поддержать пострадавших от заморозков и засухи аграриев
Дочь Сергея Галицкого вошла в число богатейших наследников России
ВТБ и «Сколково» стали технологическими партнерами
На Кубани краевую выплату получат более 8 тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья
Путин поддержал решение действующего губернатора Краснодарского края баллотироваться на новый срок