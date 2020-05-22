Коммунальщики Сочи готовят город к курортному сезону

Несмотря на карантин, в городе не прекращается активная работа по подготовке коммунальных систем к летнему курортному сезону. Сотрудники МУП «Водосток» завершили уже более 70% запланированных работ.

Главная задача очистка, восстановление и ремонт ливнеотводов и коллекторов. Для Сочи, с его частыми сильными дождями, это крайне важно.

В Имеретинской низменности прочищены нагорные канала на протяжении целых 7 километров. Такая необходимость назрела давно- по словам коммунальщиков, с каждых 10 квадратных метров каналов убрано больше тонны песка, камня и ила.

Серьезная работа выполнена и в районе остановки «Фара», в Адлере. На этом участке федеральной трассы, который традиционно наиболее подвержен сильным подтоплениям, полностью очищены ливневые сети.

Коммунальщики ведут подготовку сетей. Фото пресс-службы мэрии Сочи

В мэрии курорта подчеркивают, что несмотря на все нынешние ограничения, уже в краткосрочной перспективе инфраструктура города должна быть полностью готова к массовому приезду туристов.

Продолжают подготовку к летнему сезону и работники «Водоканала». Сейчас идёт замена почти 9 км сетей водопровода и полутора тысяч метров сетей канализации. Ежедневно специалисты предприятия обследуют сети во всех районах Сочи, ремонтируют колодцы и благоустраивают прилегающую территорию.

Работы по подготовке ЖКХ к лету близятся к завершению. Фото пресс-службы мэрии Сочи

- Важно, чтобы вся система жилищно-коммунального хозяйства работала в Сочи бесперебойно. Поэтому, понимая, что летом, после снятия ограничений в Сочи может приехать много гостей курорта, мы уже сейчас проводим все необходимые работы, - отметил вице-мэр Сочи Сергей Робилко.