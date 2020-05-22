«Положили сверху на гроб»: На Кубани покойника похоронили в чужую могилу

Обычно семья Инны Мерешко ( женщина попросила изменить ее имя) наводит порядки на могиле своей мамы, которая умерла в 2008 году, каждый раз накануне Пасхи. Но в этом году кладбища были закрыты из-за карантина, поэтому приехала Инна на погост только несколько дней назад. Взяла перчатки, краску, чтобы привести в порядок могилу и покрасить оградку. Но когда пришла на кладбище, на могиле на кресте висела совершенно чужая фотография.

- Могила мамы находится на кладбище, которое расположено на въезде в станицу Пятигорскую Горячего Ключа. Когда приехали на место, у нас был шок! Креста с табличкой не было, и венки чужие. А на месте захоронения мамы появилось чужое фото с новым крестом. Судя по дате, покойника похоронили в начале мая, - рассказывает Инна.

Смотритель кладбища пояснил родственникам, что сам копал яму для нового усопшего. Но никакого креста на этом месте не видел. Но Инна уверяет, что перепутать не могла.

- Мы в год приезжаем по несколько раз, убираем, поминаем. В ноябре у мамы на могилке мы обновляли на кресте табличку. Рядом покоится отец. Я знаю каждый кустик, каждую оградку в этом месте. И мне от этой ситуации очень не по себе, - говорит Инна.

Сейчас в случившемся разбираются правоохранители.

- По данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В прокуратуре региона добавили, что устанавливаются все виновные в случившемся лица.

Специалисты отмечают, что все кладбища в населенных пунктах должны быть размежеваны. Но на практике, особенно в маленьких станицах, такой процедуры никто не делает. Во-первых, сложно и практически невозможно размежевать старые кладбища, на которых захоронения хаотичны, во-вторых, эта процедура дорогостоящая для местного самоуправления.

Инна Мерешко планирует в ближайшее время найти родственников покойного, которого положили на гроб её матери. Местная жительница считает, что они тоже могли не знать, что хоронят на чужой могиле. Инна хочет предложить поставить общий памятник, чтобы не тревожить прах умерших.

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