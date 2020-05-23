Пули уже не вытащить: на Кубани спасли кота, которого отравили и расстреляли

Два месяца кот по кличке Олимп приходил в себя в ветклинике. Врачи не давали ему никаких шансов на выздоровление, но руки не опускали и продолжали делать уколы и ставить капельницы.

К ветеринарам кот попал в очень тяжелом состоянии – с пулевыми ранениями и перелом задних лап. Кота нашли в конце марта отдыхающие в одном из отелей возле Олимпийского парка Сочи, поэтому и прозвали бедолагу Олимпом.

Таким Олимпа нашли в траве

- К нам обратилась девушка, которая приехала на курорт из Москвы. По дороге в отель она увидела в траве кота, он лежал и громко выл, - рассказывает волонтер центра помощи бездомным животным Сочи «Мягкие сердца» Полина Пророкова. - Она сообщила нам, потому что сама заняться раненым котом не могла – ей надо было уже уезжать домой. Кот очень плохо выглядел, у него было что-то с тазом - задние лапы просто волоклись по земле.

Девушка привезла кота на такси в клинику, где передала волонтерам и врачам. Когда Олимпу сделали рентген, выяснилось, в теле кота застряли две пули.

В теле кота застряла дробь

- Вытаскивать их уже было невозможно, они заросли. Врачи сказали, что стреляли в кота давно, за это время раны от дроби успели затянуться, - рассказывает Полина. – Поэтому врачи их оставили и сделали операцию на лапах – у Олимпа были переломы. А еще оказалось, что кот был отравлен. И если бы девушка не позвонила нам, Олимп мог умереть в течении нескольких часов. Кота откачали и стали наблюдать за ним. Через несколько недель он пошел на поправку, а через два месяца его выписали из клиники.

Котик сейчас находится на передержке

И сейчас это ласковый и игривый котик, которому нужен дом. Пока что Олимп находится на передержке, но волонтеры не теряют надежды найти ему любящего и заботливого хозяина.

Кот Олимп

- Кот кастрирован, обработан от паразитов, он приучен к лотку и ест сухой и влажный корм, - говорит Полина Пророкова, гладя Олимпа. Котик отвечает ей мурлыканием. Если вам нужен спокойный, преданный и ласковый кот, звоните по телефону 8-918-303-11-83.