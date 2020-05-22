2020-05-22T20:52:52+03:00
Происшествия

Вениамин Кондратьев поручил разобраться в невыплатах зарплат работникам машиностроительного завода в Армавире

Вслед за медиками они записали видеообращение
Ева МУР@kp_kuban
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Как и медики городской больницы, работники завода обратились к властямКак и медики городской больницы, работники завода обратились к властям
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Сотрудники армавирского машиностроительного завода пожаловались на невыплату зарплат, записав видео. Они озвучили, что уже девять месяцев не получают денег, а на предприятии один за одним меняются антикризисные управляющие.

- На протяжении долгого времени нам не выплачивают заработанных денег, не рассчитались с уволенными и сокращенными, - рассказали они. - Меняется уже четвертый генеральный директор. Тактика, такое впечатление выбрана такая, чтобы запутать еще больше дела предприятия. Помогите!

По решению губернатора Краснодарского края в город направлена комиссия.

Вслед за медиками Армавира на невыплату зарплат пожаловались сотрудники завода.

- По факту анализа положения на предприятии будет принято решение, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

К слову, Армавирский опытный машиностроительный завод (АОМЗ) — один из основных производителей продукции для нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности России.

- Армавирский опытный машиностроительный завод успешно работает с 1931 года. Входил в структуру Госкомнефтепродукта, и пройдя долгий и трудный путь, добился авторитета на рынке нефтяного оборудования. На данный момент завод является поставщиком дочерних предприятий ПАО "Газпром", ПАО НК "Лукойл", ПАО "Сургутнефтегаз", ПАО НК "Роснефть", ПАО "НОВАТЭК", а также ПАО "Бурятнефтепродукт", ООО "РН-Востокнефтепродукт" , ТОО "Казнефтетрансстрой" Казахстан, АО "Виссол Петролеум Джорджиа" Грузия, и многих других. Предприятие нацелено расширять рынок сбыта не только на территории России, но и в странах ближнего и дальнего зарубежья, - гласит информация на официальном сайте предприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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