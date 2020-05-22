Вениамин Кондратьев поручил разобраться в невыплатах зарплат работникам машиностроительного завода в Армавире

Сотрудники армавирского машиностроительного завода пожаловались на невыплату зарплат, записав видео. Они озвучили, что уже девять месяцев не получают денег, а на предприятии один за одним меняются антикризисные управляющие.

- На протяжении долгого времени нам не выплачивают заработанных денег, не рассчитались с уволенными и сокращенными, - рассказали они. - Меняется уже четвертый генеральный директор. Тактика, такое впечатление выбрана такая, чтобы запутать еще больше дела предприятия. Помогите!

По решению губернатора Краснодарского края в город направлена комиссия.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/780686" frameborder="0"></iframe> Вслед за медиками Армавира на невыплату зарплат пожаловались сотрудники завода.

- По факту анализа положения на предприятии будет принято решение, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

К слову, Армавирский опытный машиностроительный завод (АОМЗ) — один из основных производителей продукции для нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности России.

- Армавирский опытный машиностроительный завод успешно работает с 1931 года. Входил в структуру Госкомнефтепродукта, и пройдя долгий и трудный путь, добился авторитета на рынке нефтяного оборудования. На данный момент завод является поставщиком дочерних предприятий ПАО "Газпром", ПАО НК "Лукойл", ПАО "Сургутнефтегаз", ПАО НК "Роснефть", ПАО "НОВАТЭК", а также ПАО "Бурятнефтепродукт", ООО "РН-Востокнефтепродукт" , ТОО "Казнефтетрансстрой" Казахстан, АО "Виссол Петролеум Джорджиа" Грузия, и многих других. Предприятие нацелено расширять рынок сбыта не только на территории России, но и в странах ближнего и дальнего зарубежья, - гласит информация на официальном сайте предприятия.