Коронавирус в Краснодаре, последние новости на 23 мая 2020: пропуска внутри города отменены, начинают тысячи предприятий

Предлагаем вашему вниманию последние новости о коронавирусе в Краснодаре на 23 мая. С сегодняшнего дня в краевом центре существенно смягчается режим карантина. Начинают работу более семи тысяч предприятий разных отраслей, возобновляет движение в течение всего дня общественный транспорт, как пригородный, так и внутригородской.

Фото: krd.ru

Отменены желтые пропуска для передвижения внутри муниципалитета, сохраняют свое действие красные пропуска для поездок по краю. На самоизоляции должны находиться только люди старше 65 лет, а также прибывшие из других регионов в течение 14 дней.

Возобновляют деятельность парикмахерские, салоны красоты, косметические и СПА-салоны, солярии, магазины одежды, обуви, бытовой техники, стройматериалов площадью до 400 квадратных метров с отдельным входом, а также автосалоны, автомойки, предприятия строительного комплекса.

Парки, набережные, пляжи, рестораны, торговые центры остаются закрытыми. Прогулки разрешены с соблюдением социальной дистанции и обязательного масочного режима. С 23 мая к обычному режиму работы возвращаются рынки и ярмарки.

Тем временем число заболевших коронавирусом в Краснодаре на утро 22 мая составляет 1169 человек, что на 27 человек больше, чем днем ранее.

22 мая жителям, которые находились на улицах без уважительной причины, выдали 76 уведомлений о необходимости соблюдения самоизоляции. За грубое нарушение режима карантина выписали 206 штрафов.

Карантин в Краснодарском крае продолжает действие до 6 июня.