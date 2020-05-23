2020-05-22T22:48:21+03:00
Общество

Коронавирус в Краснодаре, последние новости на 23 мая 2020: пропуска внутри города отменены, начинают тысячи предприятий

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Краснодаре на 23 мая 2020 года
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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Предлагаем вашему вниманию последние новости о коронавирусе в Краснодаре на 23 мая. С сегодняшнего дня в краевом центре существенно смягчается режим карантина. Начинают работу более семи тысяч предприятий разных отраслей, возобновляет движение в течение всего дня общественный транспорт, как пригородный, так и внутригородской.

Фото: krd.ru

Фото: krd.ru

Отменены желтые пропуска для передвижения внутри муниципалитета, сохраняют свое действие красные пропуска для поездок по краю. На самоизоляции должны находиться только люди старше 65 лет, а также прибывшие из других регионов в течение 14 дней.

Возобновляют деятельность парикмахерские, салоны красоты, косметические и СПА-салоны, солярии, магазины одежды, обуви, бытовой техники, стройматериалов площадью до 400 квадратных метров с отдельным входом, а также автосалоны, автомойки, предприятия строительного комплекса.

Парки, набережные, пляжи, рестораны, торговые центры остаются закрытыми. Прогулки разрешены с соблюдением социальной дистанции и обязательного масочного режима. С 23 мая к обычному режиму работы возвращаются рынки и ярмарки.

Тем временем число заболевших коронавирусом в Краснодаре на утро 22 мая составляет 1169 человек, что на 27 человек больше, чем днем ранее.

22 мая жителям, которые находились на улицах без уважительной причины, выдали 76 уведомлений о необходимости соблюдения самоизоляции. За грубое нарушение режима карантина выписали 206 штрафов.

Карантин в Краснодарском крае продолжает действие до 6 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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