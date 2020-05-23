Коронавирус в Сочи, последние новости на 23 мая 2020: в городе подтверждено 9 новых случаев опасной инфекции

Из 92 новых случаев коронавируса в Краснодарском крае, в Сочи подтвержденный диaгноз COVID-19 выявлен у 9 человек. Об этом сообщили в оперaтивном штaбе региона.

Таким образом, за период с начала пандемии, в городе диагноз коронавируная инфекция подтвержден у 284 пациента.

- В Сочи основная часть заболевших коронавирусом уже вылечилась. Из 275 человек (данные на 21 мая) выздоровели 175. Изначально на курорте было восемь очагов заболеваемости, сейчас остался один. Это говорит о том, что город готов ко второму этапу постепенного снятия ограничительных мер, - цитирует главу Сочи Алексея Копайгодского пресс-служба мэрии.

Он напомнил, что в городе, как и во всем Краснодарском крае, режим самоизоляции будет снят с 23 мая, но режим карантина сохраняется. Доступ в места массового скопления граждан – парки, скверы, торговые центры, на набережные и пляжи по-прежнему закрыт.