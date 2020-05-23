Число заболевших коронавирусом в Сочи на 23 мая 2020: в городе диагноз COVID 19 подтвержден у 284 пациентов

В Сочи на данный момент коронавирусная инфекция выявлена у 284 человек.

- За последние сутки подтвердились 9 случаев опасной болезни, - сообщили в оперaтивном штaбе Краснодарского крaя.

Всего за сутки в регионе коронавирус подтвержден у 92 пациентов. По данным регионального оперштаба, в обсервaторах Кубани находятся 2441 человек.

В пресс-службе мэрии Сочи напомнили, что с 23 мая неизменным остаётся запрет на въезд город из других регионов страны, исключение составляет лишь транзитный транспорт. Под особым контролем правоохранителей остаются посты Магри и Псоу.

В прежнем режиме на курорте продолжит работать обсерватор. Как и прежде, на две недели туда будут направлять всех вновь прибывших граждан, не имеющих местной прописки. По приезду домой сочинцы будут обязаны находиться 14 дней на самоизоляции.

Усилят работу мобильные отряды самоконтроля. С 23 мая они будут патрулировать общественные места курорта, особое внимание будет уделено пляжным территориям.

- До полного снятия карантина в Сочи сохранится масочный режим, кроме того, до 6 июня на территории курорта запрещено проводить массовые, спортивные и детские мероприятия, - заключили в пресс-службе мэрии курорта.