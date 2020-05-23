За неделю до лета на юге России выпал снег

Накануне метеорологи прогнозировали непогоду на территории Краснодарского края. Дожди, мощные ливни, град и даже снег – таков был набор природных явлений. Он почти полностью отразился в горной части юга России. В горах Адыгеи выпал снег.

- В шесть утра я вышел на улицу и очень удивился, - рассказал «Комсомолке» житель станицы Даховской. – Снег валил крупными хлопьями, дороги видно не было. Я в шоке, что за климат у нас такой?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/780759" frameborder="0"></iframe> В Адыгее выпал снег 23 мая..

Белой пеленой покрылась не только Даховская, но и многие другие высокогорные населенные пункты – село Хамышки, известное на всю стану плато Лагонаки, далее – Гузерипль.

Снег выпал в высокогорных районах Адыгеи. Фото: соцсети.

Из-за обильного снегопада в некоторых селениях произошли отключения света, обломились ветки деревьев, есть случаи порыва проводов. На месте работают специалисты

Местные жители обеспокоены судьбой плодовых деревьев, а также других сельскохозяйственных растений. Картофель, саженцы помидоров, огурцов, по их мнению, под снегом могут не выстоять.

Белой пеленой покрылись дороги, деревья, дома. Фото: соцсети.

Пользователи соцсетей опубликовали фотографии и видео с поистине сказочными картинами снежных пейзажей. Одни довольны тем, что снег в этом году выпал хоть и не зимой, а почти летом. Другие природному явлению не очень-то и довольны: урожая, скорее всего, не будет.