Сергей Галицкий в ответ на посты в соцсетях: Мы должны поддержать Вениамина Кондратьева, чтобы сделать Кубань комфортной для жизни

Накануне в соцсетях появилось движение «За Галицкого», организаторы и участники которого хотят побудить миллиардера принять участие в политической жизни Краснодарского края. В частности, инициаторы отмечают, что Сергей Галицкий сделал многое для региона, и потому некоторые кубанцы хотели бы видеть его в правящей верхушке.

Но сам меценат в очередной раз заявил, что не собирается идти в политику, поскольку это ему не нужно.

- В связи с появившейся информацией, где мое имя используют в призывах участвовать в выборах, я хотел бы обратиться. Люди, которые это делают, должны понять: я неоднократно заявлял, что у меня нет планов заниматься политической деятельностью в какой-либо форме, - заявил он.

Тут же известный краснодарец добавил, что это у него вызывает внутренний протест в такое непростое время.

- Считаю, что мы все должны поддержать губернатора в решении насущных проблем для того, чтобы сделать наш край еще более процветающим и комфортным для жизни, - говорит Сергей Галицкий. При это он просит, чтобы его фамилию не использовали в политических целях. По его мнению, эти люди безответственные и поступают деструктивно.