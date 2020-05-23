2020-05-23T12:47:30+03:00
Общество

Сергей Галицкий в ответ на посты в соцсетях: Мы должны поддержать Вениамина Кондратьева, чтобы сделать Кубань комфортной для жизни

Бизнесмен и меценат заявил, что в политику – ни ногой
Виталий КАРНАУХ
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Бизнесмен и меценат заявил, что в политику – ни ногой.Бизнесмен и меценат заявил, что в политику – ни ногой.
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Накануне в соцсетях появилось движение «За Галицкого», организаторы и участники которого хотят побудить миллиардера принять участие в политической жизни Краснодарского края. В частности, инициаторы отмечают, что Сергей Галицкий сделал многое для региона, и потому некоторые кубанцы хотели бы видеть его в правящей верхушке.

Но сам меценат в очередной раз заявил, что не собирается идти в политику, поскольку это ему не нужно.

- В связи с появившейся информацией, где мое имя используют в призывах участвовать в выборах, я хотел бы обратиться. Люди, которые это делают, должны понять: я неоднократно заявлял, что у меня нет планов заниматься политической деятельностью в какой-либо форме, - заявил он.

Тут же известный краснодарец добавил, что это у него вызывает внутренний протест в такое непростое время.

- Считаю, что мы все должны поддержать губернатора в решении насущных проблем для того, чтобы сделать наш край еще более процветающим и комфортным для жизни, - говорит Сергей Галицкий. При это он просит, чтобы его фамилию не использовали в политических целях. По его мнению, эти люди безответственные и поступают деструктивно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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