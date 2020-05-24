«Комсомольская правда» отмечает юбилей - 95 лет

Издательский дом «Комсомольская правда» - крупнейший российский мультимедийный холдинг. В его составе – печатные издания, интернет-порталы, радиостанция с федеральным вещанием. Секрет успеха прост - опора как на свои крепкие традиции, так и на самые современные технологии электронных СМИ. Единая команда холдинга работает сразу на несколько платформ - ежедневная газета, еженедельник, сайт KP.RU, радио «КП» и соцсети, обеспечивая максимальный охват аудитории, оперативное реагирование во всех регионах, высокий профессионализм и новейшие информационные технологии. Но, конечно, главным залогом качественной работы являются кадры - лучшие специалисты в системе СМИ не только в России, но и в мире.

«Комсомольская правда» отмечает юбилей. Самому тиражному СМИ страны 24 мая исполнилось 95 лет! «КП» - это газета, сайт, радио и мощная сеть региональных изданий.

Первый номер регионального выпуска «Комсомолки» в Краснодарском крае вышел 22 года назад – в октябре 1998 года. Выпускать газету из Баку на Кубань приехала собкор Светлана Турьялай. Она и стала первым редактором «Комсомолки» в Краснодарском крае. А возглавил региональный выпуск Наиль Абдуллин – он стал первым директором филиала.

Это - лишь малая часть коллектива "Комсомольской правды" - Кубань".

Тогда, 22 года назад, «КП» - Кубань» выходила раз в неделю – это была одна полоса в еженедельнике. Региональная вкладка быстро набирала вес и уже буквально через полгода стала одним из лидирующих изданий в Краснодарском крае. К «Комсомолке» прислушивались, ее полюбил весь Краснодарский край. В офис стали приходить сотни писем от читателей, многие из них выливались в журналистские расследования, региональный выпуск стал рупором населения. В гостях у «КП» - Кубани» побывали практически все губернаторы Краснодарского края, частыми гостями стали и звезды шоу-бизнеса.

В разные годы у руля «КП» - Кубани» стояли одни из лучших редакторов – Светлана Турьялай, Ирина Коваленко, Евгения Харченко, Андрей Нимченко, Инна Журавель, Татьяна Черникова, Наталья Корниенко.

Журналисты «Комсомолки» в Краснодаре – лауреаты и победители различных творческих конкурсов - как региональных, так и федеральных. В «КП» - Кубани» свою карьеру начинали экс-помощник главы Краснодара, а ныне редактор «Краснодарских известий» Владимир Вербицкий; редактор телеканала «Краснодар» Юлия Юсупова; известный кубанский ресторатор Тахир Холикбердиев; сотрудник PR-отдела крупной российской компании, занимающейся розничной торговлей, Сергей Дмитренко - обладатель премии в области общественных связей «Серебряный лучник»; пресс-секретарь самой крупной управляющей компании Кубани Егор Кузнецов, лауреат «Золотое перо Кубани-2019» Светлана Голуб, редактор сайта «Регион online» Лиана Янкина и многие другие.

«Комсомолка» на Кубани не сбавляет темпов - набрала вес и выросла. Теперь это целый мультимедийный медиахолдинг – газета, радио (главный редактор "Радио "КП" в Краснодаре - Егор Казаков), сайт. Совокупный тираж газеты – более 35 000 экземпляров в неделю. Сайт «Комсомолки» - один из самых посещаемых в Краснодарском крае. По данным на апрель 2020 года - страницу kuban.kp.ru посетили около 2, 5 млн человек. Команда журналистов «КП» - Кубань» работает практически круглосуточно, почти каждую минуту на сайте «Комсомолки» появляются свежие новости Краснодарского края и Адыгеи. «КП» - Кубань» находится в первых строчках по цитируемости (по данным «Медиалогии»).

Сейчас в редакции «КП» - Кубань» трудятся активные и целеустремленные журналисты.

Сейчас региональный выпуск «КП» возглавляет директор Дмитрий Михеев. Руководит коммерческим отделом Анна Ковалёва. За тиражи и подписку отвечает Елена Покатило. А в редакции «КП»-Кубань» трудятся активные и целеустремленные журналисты, готовые «трое суток шагать, трое суток не спать ради нескольких строчек в газете». Это: замредактора Евгения Острая (переехала в Краснодарский край из Омской области, где выпускала одну из лучших районных газет страны), Ольга Сухова, Артем Гнатенко (за продовольственную экспедицию к Депо Толля на полуостров Таймыр получил юбилейную медаль «Росрезерва»), выпускница журфака КубГУ Евгения Хилько (окончила вуз с красным дипломом), Виталий Карнаух (за работу в волонтерском движении получил медаль Фонда социально-культурных инициатив «Горячее сердце»), а также Галина Копылова, Александра Подушко, Михаил Константинов, Юлия Баранова и внештатные авторы из разных районов Краснодарского края.