Коронавирус в Сочи, последние новости на 24 мая 2020: в городе подтверждено 6 новых случаев опасной инфекции

Из 89 новых случаев коронавируса в Краснодарском крае, в Сочи подтвержденный диагноз COVID-19 выявлен у 6 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

Таким образом, за период с начала пандемии, в городе диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 290 пациента.

В Сочи добровольцы активно оказывают помощь жителям в дни карантина.

С момента введения на курорте ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, добровольцы доставляют нуждающимся в помощи сочинцам продукты питания и лекарства на дом, гуляют с домашними животными, выносят мусор. На сегодняшний день волонтёрами отработано свыше одной тысячи заявок от жителей.