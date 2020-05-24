2020-05-24T00:50:01+03:00
Общество

Коронавирус в Сочи, последние новости на 24 мая 2020: в городе подтверждено 6 новых случаев опасной инфекции

Мы собрали последние новости о коронавирусе в городе на 24 мая 2020 года
Юлия БАРАНОВА
Поделиться:
В Сочи добровольцы активно оказывают помощь жителям в дни карантина. Фото: МКУ «Агентство ИНКОМ».В Сочи добровольцы активно оказывают помощь жителям в дни карантина. Фото: МКУ «Агентство ИНКОМ».
Изменить размер текста:

Из 89 новых случаев коронавируса в Краснодарском крае, в Сочи подтвержденный диагноз COVID-19 выявлен у 6 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

Таким образом, за период с начала пандемии, в городе диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 290 пациента.

В Сочи добровольцы активно оказывают помощь жителям в дни карантина.

С момента введения на курорте ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, добровольцы доставляют нуждающимся в помощи сочинцам продукты питания и лекарства на дом, гуляют с домашними животными, выносят мусор. На сегодняшний день волонтёрами отработано свыше одной тысячи заявок от жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Карантин в Краснодарском крае-2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
На Кубани открылись парикмахерские, салоны красоты и другие объекты бытовых услуг
К делу армавирских работников машиностроительного завода подключился СК
Проверка на машиностроительном заводе в Армавире выявила задолженность зарплаты работникам
МФЦ Краснодарского края изменят режим работы с 25 мая
Наплевали на запрет: в Сочи на 3 месяца закрыли базу отдыха за работу в карантин
В Абинскую ЦРБ поступило полтысячи защитных костюмов для борьбы с коронавирусом
На Кубани в загоревшемся от сигареты доме погиб пенсионер
За последние семь дней на Кубани открыли еще 14 ярмарок
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 23 мая 2020 года: среди заболевших 93-летний пациент
Число заболевших коронавирусом в Адыгее на 23 мая 2020 года увеличилось еще на 31 человека
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 23 мая 2020 года увеличилось еще на 89 человек
Какие предприятия Краснодара заработали с 23 мая
На Кубань придут ливни с грозой, градом и шквалистым ветром
В Краснодаре после снятия карантина 23 мая заработают рынки и ярмарки
После снятия карантина 23 мая пригородный транспорт в Краснодаре начнет работать по новому графику
Краснодарский край является лидером в ЮФО по количеству решенных вопросов жителей
Проверь свой иммунитет к коронавирусу вместе с «Инвитро»
Женщине пришлось обращаться к спасателям, чтобы снять обручальное кольцо
Три тысячи россиян проконсультировались в минкурортов об отдыхе на Кубани
На Кубани осудят чиновников, позволивших учить детей в аварийной школе
На Кубани на архитектора возбудили уголовное дело за непереселение из аварийного жилья
В Краснодаре ремонтируют улицу Хакурате