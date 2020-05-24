Число заболевших коронавирусом в Сочи на 24 мая 2020: в городе диагноз COVID 19 подтвержден у 290 пациентов

В Сочи на данный момент коронавирусная инфекция выявлена у 290 человек.

- За последние сутки подтвердились 6 случаев опасной болезни, - сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Всего за сутки в регионе коронавирус подтвержден у 89 пациентов. По данным регионального оперштаба, в обсервaторах Кубани находятся 2429 человек. За все время в этих учреждениях выявлено 38 положительных результатов на коронавирус.

В Сочи обсерватор работает в прежнем режиме. На 14 дней сюда направляют всех, кто приезжает в Сочи, но не имеет прописки на курорте.

- Важно, чтобы граждане, которые находятся здесь, с пониманием относились к вынужденной мере, - сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.