«Повысить тираж до 100 тыс экземпляров»: первый редактор «КП»-Кубань» рассказала, как 22 года назад начиналась история региональной вкладки

Региональная вкладка «КП-Кубань» родилась совершенно спонтанно. Меня перевели в Краснодар из Баку, где я была собкором «Комсомолки» с начала 90-х, в мае 1998 года. Региональные страницы тогда выходили в «толстушке» и состояли из телепрограммы и рекламных объявлений. Местные ребята гостеприимно меня «пригрели», я потихоньку себе собкорила. Но в один прекрасный день Наиль Абдуллин, тогдашний гендиректор агентства «КП-Кубань», вернулся из Москвы с совещания директоров региональных представительств «Комсомолки» и с порога огорошил: «Через три недели выпускаем вкладку».

Выпуск "Комсомольской правды" от 30 октября 1998 года

Через три недели! Как выпускать – не знаем, журналистов, кроме меня, нет! Но зато было огромное желание сделать «Комсомолку» самой тиражной газетой Кубани. Моя мама сохранила мое интервью павловской газете «Единство» (я даже не помню уже, при каких обстоятельствах у меня брали то интервью), где я делилась планами начать выпускать 8-полосную вкладку и с ее помощью повысить тираж газеты в крае с 53 тысяч до 100 тысяч экземпляров. Кстати, стотысячный рубеж мы преодолели менее чем через полгода.

Я очень долго хранила наш первый номер. Он был такой смешной, с пропущенными запятыми, за которые мне было страшно стыдно. Корректора поначалу, естественно, у нас не было, а самим вычитать было просто невозможно. В выпуске первых номеров принимали участие все – рекламные агенты, верстальщики и даже водители. Все вместе мы проводили акцию – на 80-летие ВЛКСМ раздавали пиво, кружки с логотипом «Комсомолки» и свежие газеты в обмен на песню о комсомоле. И где?! В краснодарском сквере Жукова, прямо напротив администрации Краснодарского края!

На фото Светлана Турьялай (слева) вместе с коллегами.

Среди участников нашей акции были старшеклассники. Но 22 года назад в нашей стране еще не было закона о запрете продажи (или раздачи) алкоголя лицам до 18 лет. Впрочем, если бы пришлось снова проводить такую акцию, я пиво, конечно, исключила бы, но тогда оно под песни комсомольской юности хорошо пошло.

Наша вкладка как-то очень круто взяла ввысь, ее заметили, посыпались звонки и письма от читателей, тиражи резко пошли вверх, власти зауважали нас и даже побаивались. И уже в мае 1999 года, во время празднования очередного дня рождения «Комсомолки», я была признана лучшим редактором региональной вкладки. Наш главред Владимир Николаевич Сунгоркин, вручая мне диплом, так и сказал: «Лучшим редактором стала выращенная нами Светлана Турьялай».

Но, конечно, это была заслуга всего коллектива. У нас была очень классная, дружная, высопрофессиональная команда, было интересно работать и видеть результаты своего труда. Для многих наших журналистов вкладка стала трамплином «на этаж» – в московскую редакцию «КП» и редакции других федеральных газет. Приходили новые люди, они тоже росли и потом переходили на работу в администрацию края, возглавляли редакции других изданий.

Одна из наград Светланы Турьялай.

В нашей редакции были свои байки, которые мы потом всем рассказывали. Одна молоденькая журналистка возвращалась вечером домой в маршрутке после выпуска номера. Она у нас была «свежая голова», то есть человек, который вычитывал номер свежим, «незамыленным» взглядом. Сидевший напротив молодой человек долго и внимательно ее рассматривал, потом все-таки не выдержал: «Девушка, а вы не в «Комсомольской правде» работаете?». Моя подопечная удивилась: «А у меня что, на лбу написано?» «Именно на лбу и написано!» – рассмеялся попутчик. Было уже довольно поздно, Лена прикорнула немного на только что вышедшей из-под принтера полосе, и у нее на лбу синей краской отпечатался логотип «Комсомолки».

Я давно уже не работаю в «Комсомольской правде», но считаю эту газету родной. Она меня действительно вырастила, дала путевку в жизнь, как раньше любили говорить. Внимательно слежу за вкладкой «КП-Кубань». Сегодня это полноценная газета в газете. Если в крае что-то произошло, можно быть уверенным – в «КП-Кубань» узнаешь раньше всех и полнее всех об этом событии.

С праздником, дорогие «комсомольцы», с юбилеем нашей любимой газеты!!!

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