«Он выберется, там будет перекат!»: появилось видео, на котором поток воды уносит квадроциклиста

В Сети появилось видео, на котором сильный поток воды уносит квадроциклиста в Мостовском районе Краснодарского края. На кадрах, которые снимают очевидцы ЧП с берега, видно, как река Лаба, в ясный день не вызывающая страха, за считанные минуты поднялась. Течение резко усилилось - водный поток уносит мужчину.

За кадром слышно, как несколько человек обсуждают прозошедшее.

Бурный поток воды уносит квадроциклиста.

- Да он выберется, сейчас там будет перекат (мелководный участок русла реки - Авт.) - уверена одна из женщин.

- Да ничего там не будет! - отвечает мужчина, который снимает видео, понимая, что квадроциклисту просто не выбраться из бурной речки.

Напомним, поиски мужчины продолжались всю ночь. Сначала в 1,5 километрах от первоначального места нашли смытый течением квадроцикл, однако его хозяева отыскали лишь утром. Он погиб.

В тот день квадроциклист приехал в поселок Псебай не один. С ним была компания друзей. По одной из версий, ближе к вечеру он решил привести в порядок квадроцикл и помыть его в реке. Изначально она не была бурной, но из-за ливня ее уровень стал подниматься. Хозяина внедорожника смыло течением.

Стоит сказать, что река Лаба - одна из самых опасных рек региона. Ее никогда нельзя переезжать в мелководье, поскольку здесь очень не стабильный грунт. Ямы вымываются за минуту - в «плену» могут оказаться как новички, так и водители с большим опытом.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Искали всю ночь: На Кубани квадроциклиста смыло бурным потоком реки

В тот самый момент в поселке Псебай у берега была компания людей. В какой-то момент один из мужчин заметил, как квадроциклиста смыло сильным течением в реку. Причем унесло его за считанные минуты. Знакомые, которые приехали вместе с ним, бросились на его поиски (подробнее)