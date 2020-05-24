Из-за непогоды в Краснодарском крае разбушевались реки

Дожди в Краснодарском крае ждали давно. Из-за того, что в апреле и в мае не было осадков, в регионе прогнозировали засуху, которая отразится, прежде всего, на урожае. Ливни, которые шли два дня, должны поправить положение. Хотя в некоторых районах Кубани из-за непогоды разбушевались реки.

Мощнее всего стихия была в Мостовском районе, который находится на юге региона. В ночь на 23 мая там резко упала температура до минусовых отметок, утром с неба начал падать снег. А уже днем белые хлопья сменились дождем. Водопад Бурун в станице Баракаевской начал бурлить, чем не на шутку напугал местных жителей.

Бурлящий водопад Бурун в Баракаевской. Фото: instagram.com/kalinkaanya

Резко поднялся уровень воды в Малой Лабе, которая протекает в районе. На глазах мелководная речушка превратилась в бушующий поток, который унес человеческую жизнь. Мужчина, который приехал с компаний из Армавира, попал в водный плен.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="204" height="360" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/780887" frameborder="0"></iframe> Бурная река смыла квадроцикл в Мостовском районе Видео: Анатолий Могилевский..

Знакомые, которые были вместе с ним, бросились на поиски. Искали его всю ночь. В 1,5 километрах от места пропажи сначала нашли квадроцикл, а утром и его хозяина.

Бурный поток воды уносит квадроциклиста.

Поднялся уровень воды и реке Лаба, которая протекает в Лабинске.

- Живем рядом, хоть бы все было нормально. Шум такой стоит, будто речка уже из берегов вышла, - говорит местная жительница Елена Бучинская.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="364" height="364" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/780889" frameborder="0"></iframe> Река Лаба после ливней в Лабинске Видео: instagram.com/zakharchenko2404.

На данный момент дожди идут лишь на севере Краснодарского края, но уже через пару часов непогода стихнет, правда, ненадолго. По прогнозам синоптиков, с начала следующей недели они вернутся вновь.

А тем временем в Адыгее за неделю до лета вернулась зима. Снегопад поломал вишни и персики во дворах предгорных сел Маи копского раи она республики. Кроме того, мокрый снег вызвал сильное налипание на деревья и провода воздушных линий электропередачи.

Несколько населенных пукнтов республики замело как зимой. Фото: instagram.com/rossetikuban_adygseti

- Аномальная погода стала причиной локальных технологических нарушений в распределительной сети горных поселков Даховская, Хамышки и Гузерипль, - сообщают в Адыгеи ском филиале «Россети Кубань». - Социально значимые объекты не пострадали.

Большая часть жителей запитана по резервным схемам. В населенные пункты направлены резервные источники электроэнергии.

Снег в Майкопском районе. Фото: instagram.com/rossetikuban_adygseti

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