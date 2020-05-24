Из-за непогоды в Краснодарском крае разбушевались реки
Дожди в Краснодарском крае ждали давно. Из-за того, что в апреле и в мае не было осадков, в регионе прогнозировали засуху, которая отразится, прежде всего, на урожае. Ливни, которые шли два дня, должны поправить положение. Хотя в некоторых районах Кубани из-за непогоды разбушевались реки.
Мощнее всего стихия была в Мостовском районе, который находится на юге региона. В ночь на 23 мая там резко упала температура до минусовых отметок, утром с неба начал падать снег. А уже днем белые хлопья сменились дождем. Водопад Бурун в станице Баракаевской начал бурлить, чем не на шутку напугал местных жителей.
Бурлящий водопад Бурун в Баракаевской. Фото: instagram.com/kalinkaanya
Резко поднялся уровень воды в Малой Лабе, которая протекает в районе. На глазах мелководная речушка превратилась в бушующий поток, который унес человеческую жизнь. Мужчина, который приехал с компаний из Армавира, попал в водный плен.
Бурная река смыла квадроцикл в Мостовском районе Видео: Анатолий Могилевский..
Знакомые, которые были вместе с ним, бросились на поиски. Искали его всю ночь. В 1,5 километрах от места пропажи сначала нашли квадроцикл, а утром и его хозяина.
Бурный поток воды уносит квадроциклиста.
Поднялся уровень воды и реке Лаба, которая протекает в Лабинске.
- Живем рядом, хоть бы все было нормально. Шум такой стоит, будто речка уже из берегов вышла, - говорит местная жительница Елена Бучинская.
Река Лаба после ливней в Лабинске Видео: instagram.com/zakharchenko2404.
На данный момент дожди идут лишь на севере Краснодарского края, но уже через пару часов непогода стихнет, правда, ненадолго. По прогнозам синоптиков, с начала следующей недели они вернутся вновь.
А тем временем в Адыгее за неделю до лета вернулась зима. Снегопад поломал вишни и персики во дворах предгорных сел Маи копского раи она республики. Кроме того, мокрый снег вызвал сильное налипание на деревья и провода воздушных линий электропередачи.
Несколько населенных пукнтов республики замело как зимой. Фото: instagram.com/rossetikuban_adygseti
- Аномальная погода стала причиной локальных технологических нарушений в распределительной сети горных поселков Даховская, Хамышки и Гузерипль, - сообщают в Адыгеи ском филиале «Россети Кубань». - Социально значимые объекты не пострадали.
Большая часть жителей запитана по резервным схемам. В населенные пункты направлены резервные источники электроэнергии.
Снег в Майкопском районе. Фото: instagram.com/rossetikuban_adygseti
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ИСТОЧНИК KP.RU
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