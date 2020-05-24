2020-05-24T16:13:56+03:00
Общество

Глава Краснодарского края: из молодежного издания «Комсомолка» выросла в крупнейший в России медиахолдинг

Вениамин Кондратьев поздравил главного редактора Владимира Сунгоркина и весь творческий коллектив с 95-летием издания
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Вениамин Кондратьев. Фото: администрации Краснодарского края.Вениамин Кондратьев. Фото: администрации Краснодарского края.
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Ровно 95 лет назад вышел первый номер газеты «Комсомольская правда» - теперь уже легендарной, по-настоящему народной и любимой всей страной. Здесь работали и продолжают трудиться лучшие журналисты России.

С самого утра редакция газеты получают добрые слова. Поздравил с юбилеем издание и губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

- За эти годы из молодежного издания «Комсомолка» выросла в крупнейший в России медиахолдинг со своим неповторимым стилем, командой ярких, первоклассных журналистов, свежим взглядом на происходящие события, - написал в письме глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев. - Сегодня вы и ваши коллеги в рахных уголках страны продолжаете и приумножаете лучшие традиции издания, знакомите читателей с актуальными и значимыми новостями в России и в мире.

По словам главы региона, «Комсомолка» любима многими поколениями наших соотечественников за разнообразие тем, остроту и злободневность публикаций, доступный и понятный язык, а самое главное - за особое внимание к судьбам простых людей, вопросам, которые волнуют всех и каждого.

- Спасибо за вашу объективность, неравнодушие, активное участие в жизни южного региона и страны, во многом благодаря вам на Кубани и в России создана открытая информационная среда, широко обсуждаются существующие проблемы и их решения, - добавляет Вениамин Кондратьев. - Пишит и впредь смело, талантливо, ярко.

Губнатор пожелал главному редактору Владимиру Сунгоркину и всему творческому коллективу крепкого здоровья, благополучия, успехов в работе, новых творческих проектов и замыслов, такой же дружной и профессиональной командой идти к следующему знаковому рубежу - 100-летнему юбилею.

Вениамин Кондратьев поздравил главного редактора Владимира Сунгоркина и весь творческий коллектив.

Вениамин Кондратьев поздравил главного редактора Владимира Сунгоркина и весь творческий коллектив.

ИСТОЧНИК KP.RU

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