2020-05-24T17:41:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Адыгее, последние новости на 24 мая 2020: 97 медиков добились получения выплат

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Адыгее на 24 мая 2020 года
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Фото: instagram.com/krasnoe_znamiaФото: instagram.com/krasnoe_znamia
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Предлагаем вашему вниманию последние новости о коронавирусе в Адыгее на 24 мая 2020 года. К сожалению, в республике количество заболевших продолжает расти.

- Число заболевших COVID-19 в Адыгее - 696 человек, - сообщают в минздраве региона. - На лечении находятся 392 человека, за сутки 25 новых случаев.

Особое внимание сейчас приковано к Красногвардейскому району, где в начале мая прошли похороны с большим количеством гостей. Одна из присутствующих была больна коронавирусом, от нее, по всей видимости, заразились и другие. В итоге количество заболевших в республике резко пошло вверх. По последним данным, зарегистрировано 188 новых случаев - за сутки плюс 5 зараженных.

Лидирует по число инфицированных и Майкоп - там сейчас 177 заболевших, чуть меньше в Тахтамукайском районе - 112. В Адыгейске число зараженных достигло 95, в Теучежском районе - 57, в Майкопском районе - 51.

9 человек находятся в больнице Кошехабльского района, 5 пациентов - в Гиагинском, два - в Шовгеновском районах.

Всего на данный момент выздоровели 295 человек - за последние 24 часа выписались из больницы 5 пациентов. Новых летальных случаев не зарегистрировано.

Из хороших новостей - в Адыгее после проверки СК медики, борющиеся с коронавирусом, получили выплаты. Все началось с того, что работники скорой помощи записали видеообращение, в котором утверждают, что не увидели обещанные надбавки. В итоге этим заинтересовались прокурутура и следователи. 97 работникам перечислили положенные выплаты на общую сумму 1,3 миллиона рублей.

А ранее вице-премьер Адыгеи Наталья Широкова сообщила, что выплаты в полном объеме получили 766 работников медучреждений на сумму более 31 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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