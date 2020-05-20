Кубанские парламентарии предложили федеральному центру поддержать курортную отрасль юга России

В этом году заседание ЮРПА впервые прошло в формате видеоконференции. Причиной нового формата стали действующие ограничения, введенные из-за коронавируса.

Работа конференции длилась на протяжении двух дней, началась она с заседаний восьми комитетов ЮРПА. В состав каждого из них входят кубанские парламентарии.

Они проработали несколько инициатив, имеющих социальное значение не только для Краснодарского края, но и для всей страны.

Затем в ходе заседания Совета Южно-Российской Парламентской Ассоциации (ЮРПА) при участии главы парламента Юрия Бурлачко была сформирована повестка конференции.

К ее обсуждению под руководством председателя Думы Астраханской области Игоря Мартынова были также приглашены представители законодательных органов из Адыгеи, Калмыкии, Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии-Алании, Абхазии, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, Республики Крым.

Участники Совета рассмотрели все предложения профильных комитетов ЮРПА и согласовали повестку конференции из 34 вопросов, направленных на совершенствование федерального законодательства. В основном, речь идет о различных областях экономики и социальной сферы. В частности, они касаются налогового регулирования, изменений Земельного кодекса и Кодекса об административных правонарушениях, содержания домашних и сельскохозяйственных животных, автомобильных дорог, производства и оборота этилового спирта и решения актуальных проблем целого ряда других отраслей.

Семь пунктов по развитию экономики и соцсферы

Краснодарский край подготовил сразу семь предложений. В числе первостепенных – совместная инициатива Краснодарского края и Республики Крым по введению дополнительных мер государственной поддержки санаторно-курортной и туристской сфер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Ранее кубанские парламентарии уже не раз поднимали вопрос о необходимости помочь санаторно-курортному комплексу края, поскольку эта отрасль полностью прекратила работу из-за введенного карантина. При этом, как отметил спикер ЗСК, туристская отрасль – одна из базовых. В связи с чем парламентарии Кубани и Крыма приняли решение инициировать включение данного вопроса в повестку дня Конференции ЮРПА. Речь о налоговых послаблениях, субсидиях и ряде других инструментов, которые позволят облегчить положение курортной отрасли. Итогом этой работы стало обращение к председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину.

- Это уже не первый случай нашего тесного межпарламентского взаимодействия с соседней республикой. Предыдущие инициативы, в частности, по развитию яхтенного туризма, уже успешно реализуются на благо жителей и гостей наших регионов. Надеюсь, что так будет и впредь, - подчеркнул Юрий Бурлачко.

Еще одна социально значимая инициатива Заксобрания, включенная в повестку – законодательное закрепление льгот на проезд по платным участкам дорог для определенных категорий граждан. Данный вопрос был подготовлен комитетом ЗСК по вопросам ТЭК, транспорта и дорожного хозяйства, которым руководит Владимир Чепель.

Кроме того, депутаты ЗСК выступили с инициативой увеличить штрафы и аннулировать лицензии продавцам немаркированного алкоголя. Инициативу подготовил профильный комитет ЗСК, возглавляемый вице-спикером Сергеем Алтуховым. Также комитет подготовил обращение к Председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину по поводу продления системы ЕНВД, срок действия которой истекает 1 января 2021 года. Данный вид налогообложения показал свою эффективность во многих регионах, поэтому парламентарии предлагают продолжить его применение. Другое обращение, подготовленное правовым комитетом ЗСК во главе с Андреем Горбанем, содержит предложение о разъяснении федерального законодательства в части предоставления земельных участков педагогам и работникам здравоохранения. Разногласия в толковании терминов «специальность», нередко становятся причиной отказа в получении земли.

Комитет по вопросам имущественных и земельных отношений, возглавляемый вице-спикером ЗСК Сергеем Усенко, предложил изменения в Земельный кодекс, которые позволят повысить эффективность использования участков, на которых расположены археологические объекты.

Объединиться, чтобы выстоять

Официальное открытие 32-й Конференция Южно-российской парламентской ассоциации состоялось на второй день слаженной работы всех парламентариев ЮФО.

В начале встречи в видеоформате, от имени полномочного представителя Президента РФ в ЮФО Владимира Устинова членов Конференции приветствовал его заместитель Владимир Гурба. Он пожелал участникам ЮРПА плодотворной работы и поздравив с юбилеем Великой Победы. Владимир Гурба обозначил стратегическую для власти задачу в сложившейся ситуации – поддержка экономики каждого региона.

В повестке Конференции было более 30 вопросов, сформированных комитетами конференции. Это законодательные инициативы и обращения, адресованные в федеральный центр. В ходе обсуждения повестки, инициативы кубанских депутатов получили одобрение участников ЮРПА. По словам спикера ЗСК Краснодарского края, причина этому – актуальность предложений для всех территорий ЮФО, А значит, решать эти вопросы тоже придется сообща.

- Прошло детальное обсуждение наших общих проблем Это особо важно в сегодняшних непростых условиях противодействия распространению коронавирусной инфекции. Федеральным центром оказывается беспрецедентная помощь. Поддержка предоставляется как отдельным секторам экономики, так и конкретным социальным группам населения. Наша задача как региональных законодателей – предложить наиболее эффективные пути и перспективные направления развития территорий, исходя из нашей специфики. У всех субъектов ЮРПА схожая структура экономики – АПК, санаторно-курортный комплекс, развитая транспортная сеть. Это наши базовые отрасли, которые не могут быть переориентированы на другие виды деятельности. Чтобы помочь им выстоять, мы обязаны объединить наши усилия и тогда обязательно добьёмся успеха, - подвел итоги видеоконференции Юрий Бурлачко.

Следующая ХХХIII конференция парламентариев Юга России по решению членов Совета ЮРПА состоится в Волгограде. Каким будет формат этой встречи – покажет дальнейшая эпидемиологическая ситуация.

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