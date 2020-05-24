В Краснодаре у чемпионки по спортивной гимнастике вскрыли и обчистили машину

Пару месяцев назад случаи с ограблением машин в Краснодаре появлялись чуть ли не каждый день. Неизвестные снимали фары, колеса, разбивали стекла, воровали технику из салона. На время карантина автоворы ненадолго залегли на дно, но теперь вновь активизировались. От рук грабителей пострадала известная краснодарская спортсменка. Утром 24 мая мастер спорта по спортивной гимнастике вышла из дома в Фестивальном микрорайоне и увидела, что ее «ласточку» обчистили прямо во дворе.

У краснодарской гимнастки вскрыли и обчистили машину.

То, во что превратилась ее «шестерка», девушка сняла на видео.

- Выхожу я значит на улицу. Вот значит, что происходит: сняли полностью обшивки, который делал мой друг. Был здесь две колонки, - показывает на водительскую дверь 23-летняя Ситара Махмудова, записывая все на телефон. - Сняли и большие колонки, которые были установлены за задними пассажирскими креслами.

Ситара - многократная чемпионка и призерка всероссийских и международных турниров.

Более того, по словам девушки, злоумышленники сняли аккумулятор и магнитофон.

Многократная чемпионка и призерка всероссийских и международных турниров, увидев свою машину, очень расстроилась. На нее, как и на все наполнение внутри машины, участница открытия и закрытия Олимпийских игр в Сочи 2014 копила не один месяц.

Спортсменка надеется, что злоумышленников найдут.

Как стало известно, после случившегося Ситара написала заявление в полицию. По ее словам, расследование уже началось. Спортсменка надеется, что автоворов найдут быстро и накажут. Кроме того, она выложили ролик о случившемся в свой Instagram, тем самым предупредив своих соседей.